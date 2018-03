Nancy, France

Deux succès qui font du bien pour les deux équipes nancéiennes. Le Sluc Nancy a du batailler pour vaincre Rouen (82-86) tandis que le Grand Nancy Métropole Handball s'est offert un succès mérité à Billère (28-31).

Le Sluc Nancy se fait peur

Malgré un retard à l'allumage et bien que mené, 28-21, à l'issue du premier quart temps, le Sluc Nancy a fini par prendre le dessus sur Rouen. Les Couguars ont viré en tête à la pause (40-43), avant de garder une certaine avance dans le troisième quart temps (57-65) et de s'imposer dans la douleur en fin de rencontre en résistant aux vagues rouennaises. Ce succès du Sluc, 82-86, lui permet de conforter sa place dans le top 8 au classement et de distancer Rouen, lui aussi en course pour les playoffs.

Le Grand Nancy Métropole Handball confirme

Le GNMHB s'est imposé logiquement à Billère, le 7ème de proligue. Une victoire méritée pour les joueurs de Stéphane Plantin qui ont été devant pendant toute la rencontre.

La joie des Nancéiens après leur deuxième succès de suite. - CSPHOTOS

Les Nancéiens signent un succès loin du Parc des Sports, ce qui n'est plus arrivé depuis novembre à Nice (27-34). Après avoir battu Chartres (29-28), le GNMHB confirme et se donne de l'air au classement, avant d’accueillir ce mercredi à 20h30, le leader Istres.