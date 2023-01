Basket, Pro B, J14 : la plus belle et la plus collective des victoires, Boulazac gagne en Alsace 103 à 80

Pour la reprise du championnat, après quelques jours de repos, le Boulazac Basket Dordogne s'est montré adroit, en jambe, efficace en défense et en attaque. Son match le plus abouti à l'extérieur depuis le début de cette saison. Boulazac signe une dixième victoire et reste dans le haut du classement de Pro B.

Boulazac, solide en défense et adroit en attaque

Il y a eu peu de déchets, ce mardi soir, dans le jeu boulazacois. Le BBD réalise une meilleure entame de rencontre et son adversaire alsacien court déjà après le score. Le collectif est en marche. Tous les joueurs sont au diapason et proposent leur meilleure partition. Une forte présence sous les paniers, une belle défense qui met à mal les joueurs de l'Alliance Sport Alsace. Une solidarité et la fraicheur retrouvée, voilà la recette du succès boulazacois ce soir. Au total 13 paniers primés réussis sur les 26 tentés, c'est une réussite de 50% pendant que l'ASA a arrosé, 7 shoots à 3 points réussis sur les 26 tentés. Boulazac a perdu deux fois moins de ballons que son adversaire. Le BBD remporte les 4 quarts temps.

Les ombres au tableau de cette belle victoire

Nous sommes au milieu du deuxième quart temps, Nic Moore vient de réussir un panier à deux points et son attitude ne laisse planer aucun doute, la blessure s'est réveillée. Nic Moore laissera donc ses partenaires pendant tout le reste de la partie. Autre blessure aux cervicales, celle de Bathiste Tchouaffé, auteur de 17 points mais qui lui n'a pas joué le dernier quart temps. Deux coups durs pour le Boulazac Basket Dordogne, si leurs blessures devaient les éloigner des parquets de Pro B pour un ou plusieurs matchs. Il faudra être attentif aux informations que donnera le club cette semaine. Statistiques du match site LNB . Boulazac recevra Orléans, samedi 14 janvier 2023 au Palio pour la 15ème journée.