Basket-Pro B-J16 : Boulazac friable mentalement s'incline à Saint Vallier 83 à 78

Le Boulazac Basket Dordogne est-il en train de retomber dans ses travers du tout début de saison ? Toujours est-il qu'il s'incline pour la troisième fois consécutivement depuis la reprise du championnat de Pro B. Depuis la trêve, rien ne va, des matchs remis, des matchs perdus et des joueurs touchés par le covid19. Boulazac est friable mentalement et on l'a encore vu, ce soir, face à Saint Vallier.

Une première mi-temps réussie par le BBD

Boulazac a fait un très bon début de partie et réalise un 9-0. Les locaux répliquent par un 5-0, puis Boulazac reprend de l'avance et mène rapidement 21-10, ce qui provoque le premier temps mort demandé par le coach de Saint-Vallier. Boulazac joue vite et bien et a de la réussite, surtout Nic Moore et Nicolas De Jong, déjà très en vue durant les deux premiers quarts temps. Ils vont réaliser un match quasi plein, en étant les deux meilleurs marqueurs de leur équipe. Les deux équipes rentrent aux vestiaires et Boulazac mène alors 48 à 40.

le BBD montre un autre visage en 2ème mi-temps

Au retour des vestiaires, plus rien ne va, la réussite fuit le BBD, au contraire, Saint-Vallier règle un peu mieux la mire et finit par passer devant au score pour la toute première fois de la soirée, vers la fin du troisième quart temps. Le jeu boulazacois se délite, la confiance n'est plus là et la réussite non plus. Pire encore, Nic Moore, le meneur américain du BBD se blesse en toute fin de match et sort en boitant sérieusement. On ne connait pas encore la gravité de sa blessure, mais c'est un coup dur pour le BBD qui devrait se passer de lui, samedi lors de la venue au Palio du Vichy-Clermont qui n'a pas joué ce soir, son match face à Nantes a été reporté.

Statistiques du match Site LNB