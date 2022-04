Basket-Pro B-J26 : encore une lourde défaite du BBD, battu à Vichy 93 à 74

Le Boulazac Basket Dordogne a bien récité sa leçon lors du tout premier quart temps, mais un match dure 40 minutes et les joueurs boulazacois semblent souvent l'oublier. Le BBD s'est donc incliné, ce vendredi 1er avril 2022, sur le parquet du Vichy Clermont sur le score de 93 à 74. C'est sa 16ème défaite, la troisième consécutive et la 8ème à l'extérieur. Boulazac est avant dernier au classement, il y a donc urgence et il faut vite une réaction du club, de toute l'équipe qui reste toujours aussi friable mentalement.

Le premier quart temps était réussi

Pour une fois, Boulazac a réussi son entame de match. Il prend le jeu à son compte, défend bien et semble avoir retrouver son adresse avec 3 tirs primés. Le BBD remporte ce premier quart temps 23 à 13 et on se dit que l'on va passer une bonne soirée. Même si les locaux retrouvent un meilleur niveau de jeu et font leur retard, on peut dire que le BBD a fait le dos rond et qu'il reste supérieur dans le jeu. La mi-temps intervient sur le score de 40-41.

Les choses se gâtent au retour des vestiaires

Au retour de la pause, on ne reconnait plus les boulazacois, qui se retrouvent dominés, sans réaction, bousculés en défense et sans réussite dans les shoots longue distance. Vichy règle la mire et se met à marquer à trois points. Boulazac se cherche un chef d'orchestre en l'absence de Nic Moore son meneur de jeu américain, et ne le trouve pas. L'équipe souffre mentalement et cela se voit. Il faut aller au combat et à Boulazac, on ne semble pas savoir le faire. Le nouvel entraineur Alexandre Ménard a encore du pain sur la planche pour redonner confiance à cette équipe qui va lutter pour le maintien et il reste 8 rencontres pour y parvenir.

Statistiques du match Site LNB