Basket-Pro B-J28 : Boulazac battu par Rouen 96-97 peut-être la défaite de trop !

Le Boulazac Basket Dordogne n'est pas mathématiquement relégué en National, mais sa défaite, ce samedi 9 avril 2022, au Palio, face à la lanterne rouge, Rouen, le condamne pratiquement à la descente.

Boulazac a fait face à l'insolente réussite de Rouen

20 paniers primés réussis ce soir par Rouen, sans doute la principale clé de sa victoire au Palio. Les boulazacois ont été en difficulté, chaque fois que Rouen a joué la défense de zone. Le BBD y a parfois perdu son basket. On note l'excellent match de Batiste Tchouaffé côté Boulazac et le réveil d'Olivier Cortale, transparent depuis quelques matchs. Mais Nana Foulland semble toujours en dessous et n'apporte pas ce qu'il faudrait à son équipe. L'absence de Nic Moore se fait toujours cruellement sentir et son possible retour en Alsace, lors du prochain match, pourrait faire de lui, le retour du messie.

On y a pourtant cru après le retour du BBD

Boulazac était mené à la mi-temps 50 à 37 et compte même 20 points de retard avant d'entamer et de réussir un retour en force. Le retard n'est plus que 3 points à la fin du troisième quart temps. On se dit alors que Boulazac a laissé passer l'orage et que la fin de la rencontre lui sera plus favorable. Les 12 paniers primés n'y suffiront pas ! Boulazac qui reprend les commandes à l'approche du money time se fait griller la politesse en ratant des lancés francs cruciaux dans les derniers instants du match et se fait crucifier par un ultime et vingtième panier primés des visiteurs. Il reste désormais 6 matchs à disputer pour se maintenir, mais la tache s'annonce de plus en plus compliquée.

Statistiques du match Site LNB