Basket-Pro B- J30 : Victoire éclatante et match plein de Boulazac à Quimper 80-106

Le Boulazac Basket Dordogne gardera un bon souvenir de cette 30ème journée de Pro B. Il a réalisé un match plein à Quimper, remportant tous les quarts temps et ne laissant que peu d'occasions d'espérer aux bretons. Le BBD est 14ème ce soir et respire un peu mieux.

Après sa belle victoire en terre alsacienne, le Boulazac Basket Dordogne récidive en Bretagne, sur le parquet de Quimper, dans la salle Omnisports Michel Gloaguen. Son plus beau match de la saison, le plus abouti, une victoire 106 à 80 qui lui permet de récupérer le pointaverage à son avantage, une très belle opération !

Une première mi-temps de folie

Les boulazacois ont eu 9 jours pour préparer ce match capital en terre bretonne. Le retour de Nic Moore avait déjà produit ses effets, la semaine dernière en Alsace et ce fut le cas encore aujourd'hui. Nic Moore joue bien mais en plus, il fait bien jouer ses partenaires. Tous les boulazacois ont marqué et participé pleinement à cette douzième victoire de la saison. Ils ont réalisé un match plein en gagnant les 4 quarts temps, une superbe réussite dans les lancés francs. Les déchets de la semaine passée ont été gommés dans ce secteur là. Solides en défense, et dominateurs aux rebonds, les boulazacois ont aussi réussi 13 paniers primés. Depuis la victoire en Alsace, Boulazac semble avoir trouver enfin de la réussite et de l'adresse.

Boulazac confirme et maitrise jusqu'au bout

Au retour des vestiaires et alors que le Boulazac Basket Dordogne a conclu la première mi-temps en menant 55 à 41, malgré les encouragements d'un formidable public quimpérois, le club local ne va faire douter le BBD que dans le troisième quart temps où il revient à 4 points. Mais Boulazac remet un coup de collier et resserre sa défense pour reprendre un avantage de 18 points et pour remporter ce troisième quart temps 24 à 21. Boulazac a laissé passer l'orage et reprend sa domination et sa redoutable efficacité en attaque pour s'adjuger une douzième victoire de la saison et s'éloigner de la zone dangereuse. Le BBD est ce soir 14ème au classement avant de recevoir Saint Vallier samedi soir prochain.

Statistiques du match Site LNB