Basket, Pro B: ambitieux, l'Orléans Loiret Basket reprend l'entraînement

Après onze saisons dans l'élite du basket français, Orléans retrouve la Pro B avec l'objectif de remonter d'ici deux ans. Le nouveau recrutement pourrait lui permettre d'aller plus vite.

Les basketteurs orléanais ont repris le chemin de l'entraînement ce vendredi 25 août, sept semaines avant la reprise du championnat. Après quelques tests physiques le matin, ils ont retrouvé le parquet du Palais des sports pour tirer leurs premiers shoots et prendre part à la traditionnelle photo d'équipe.

L'OLB n'a conservé que deux joueurs

Au moment de s'aligner dans le rond central, seul un joueur manque à l'appel. Le Portoricain Alex Abreu est toujours avec sa sélection pour le championnat des Amériques, en parallèle du championnat d'Europe que disputera l'équipe de France au début du mois de septembre. Il fait partie des nouvelles têtes de l'Orléans Loiret Basket.

Tout comme l'entraîneur Germain Castano qui arrive après sept ans à Boulogne-sur-Mer, où il a connu deux montées en Pro B et en Pro A. "Le luxe qu'on a, car c'est un luxe, c'est qu'aucun joueur n'est là par défaut. Ils ont tous été nos premiers choix donc c'est incroyable quand même. Je pense que la vraie qualité de cette équipe, c'est que les dix joueurs sont capables de jouer. Cela va augmenter la qualité de l'entraînement".

A l'extérieur, ce sont des guerres de tranchée - Germain Castano, nouvel entraîneur de l'Orléans Loiret Basket

"Tous les ans, on dit que le niveau du championnat de Pro B a augmenté. Mais cette année, encore plus que d'habitude, les effectifs sont juste incroyables. Il ne faudra pas se prendre pour des autres. Je sais qu'Orléans sera attendu tous les samedis. Si on commence à se cacher, on se ment à nous-mêmes donc il va falloir répondre présent. Il faudra avoir du caractère et de la dureté parce qu'à l'extérieur, ce sont des guerres de tranchée. Pour les matchs qu'on perdra, je sais qu'on aura tout donné. A partir du moment où tu donnes tout, tu as le droit de perdre et je sais qu'avec ce groupe, on aura au moins ça."

Germain Castano, le nouvel entraîneur de l'Orléans Loiret Basket. © Radio France - Guillaume Drechsler

C'est un vrai coup de balai qui a été opéré à l'Orléans Loiret Basket lors de cette intersaison 2017. Nouveau président avec Didier Nouraud, nouveau manager avec Vincent Fontaine, nouvel entraîneur avec Germain Castano, huit nouveaux joueurs. Mais que reste-t-il de la dernière saison, celle de la descente en Pro B?

Thomas Drouot, qui a pris la suite de Pierre Vincent après son limogeage en milieu de saison dernière, est resté au club. Il a accepté sans sourciller de redevenir assistant pour épauler Germain Castano. Dans l'effectif, seuls deux joueurs sont restés: les Américains Cellus Sommerville et Kyle McAlarney. Ce dernier livre d'ailleurs son ressenti, sans concession, sur la saison dernière.

Kyle McAlarney se réjouit du nouvel effectif de l'OLB et déplore le déroulement de la saison 2016/2017. Copier

Le club s'est donné deux ans pour retrouver la Pro A. Avec 3,6 millions d'euro de budget, le plus gros de Pro B, il ne pourra pas se cacher. L'OLB a donc réalisé le recrutement idéal pour atteindre ses objectifs.

France Bleu Orléans fait le bilan du recrutement de l'Orléans Loiret Basket. Copier

Le programme de la préparation de l'Orléans Loiret Basket

Amical: déplacement à Vichy-Clermont le 6 septembre

Amical: déplacement à Paris-Levallois le 9 septembre

Amical: réception de Rouen le 12 septembre

Amical: réception de Blois le 13 septembre

Amical: déplacement au Havre le 19 septembre

A noter que Germain Castano inclut les quatre matchs de Leaders Cup dans la préparation.

matchs allers-retours contre Evreux: à l'extérieur le 26 septembre, à domicile le 4 octobre

matchs allers-retours contre Caen: à l'extérieur le 29 septembre, à domicile le 7 octobre

Reprise du championnat du Pro B le 13 octobre avec un déplacement à Vichy-Clermont.