Basket Pro B, la belle victoire surprise du BBD au Havre 65 à 64

26ème journée de Pro B, ce mardi 4 avril 2017, c'est sur le parquet de la salle Docks Océane au Havre que jouait le BBD. Avec du cœur et malgré deux absences majeures, Boulazac s'impose au finish à l'extérieur face au Havre sur le score de 65 à 64. Un bel exploit compte tenu des circonstances.

26ème Journée Pro B Basket avec le déplacement du BBD sur le parquet du Havre, ancien pensionnaire de Pro A

Ce mardi 4 avril 2017, c'est encore un BBD diminué qui s'est présenté sur le parquet de la salle Docks Océane au Havre. Les Havrais restaient sur trois victoires consécutives, mais avaient déjà cédé par cinq fois sur leur parquet. Quant aux Boulazacois, toujours privé d'Oguchi et de TJ Sapp, ils viennent de s'incliner chez le leader, Bourg en Bresse, mais ont gagné 5 de leurs 7 dernières rencontres en Pro B.

Boulazac en difficulté dans le premier quart temps

Boulazac ne réussit pas vraiment son entame de match. Rapidement pris par les fautes, le BBD laisse son adversaire devant au score, en se montrant brouillon et chaotique. Dans une petite ambiance, Le Havre gagne ce premier quart temps 19 à 13.

Boulazac en mode réaction dès le deuxième quart temps

C'est au tour des Havrais d'être vite sanctionnés dans ce deuxième quart temps, voilà qui va aider Boulazac qui en profite, non seulement pour revenir, mais aussi et surtout pour dépasser Le Havre au score. Maxime Zianveni multiplie les passes décisives à destination de Jarvis Williams, l'entente est bonne entre les deux hommes, sur le parquet normand. Boulazac remporte ce deuxième quart temps 23 à 16. Le BBD devant au score à la mi-temps, 36 à 35.

Le Havre retrouve son efficacité dans le troisième quart temps

Thomas Gipson n'est toujours pas au niveau de ses partenaires et n'a pas encore ce soir rendu une belle copie. Boulazac aura été dominé aux rebonds, pendant ce match, mais aura réussi un grand nombre d'interceptions et de passes décisives. 13 en première mi-temps, 21 au total sur l'ensemble du match. Mais cette force Havraise sous les paniers, lui permet de gagner le troisième quart temps 16 à 10. A ce moment là, Le Havre repasse devant au score, 51 à 46.

Boulazac n'abdique pas dans le quatrième quart temps

Les boulazacois, bien que diminués par les absences, trouvent encore des ressources pour ce dernier volet du match. Boulazac inscrit les 6 premiers points de ce quart temps et revient au score. Le Havre va gâcher quelques munitions et au contraire, le BBD va se montrer plus solide nerveusement pour s'imposer pendant le money time. Boulazac gagne le dernier quart temps 19 à 13. Le BBD s'impose au Havre, score final, 65 à 64. C'est sa quatorzième victoire de la saison, la huitième à l'extérieur.

Le BBD jouera le vendredi 14 avril sur le parquet d'Aix Maurienne.

Ballon de basket

Statistiques du match Le Havre-Boulazac Site LNB

Résultats de la 26ème Journée Pro B Site LNB