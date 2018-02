Nancy, France

Avant une trêve de trois semaines, en raison de la Leaders Cup et des rencontres internationales, le Sluc Nancy se rend ce vendredi soir (20h) à St-Chamond Basket. Les deux équipes partagent la sixième place au classement et le vainqueur prendrait une option psychologique et se rapprocherait davantage d’une qualification pour les playoffs. «Après avoir battu Lille (76-41), ce serait bien de rééditer la même performance contre St-Chamond qui est aussi à classer parmi les grosses équipes du championnat. Cela nous rassurerait et nous permettrait de croire encore plus à ce que nous faisons, lâche le coach nancéien, Gregor Beugnot.» Le jeu en vaut la chandelle.

L' adresse et le combat physique seront les clés du succès pour le Sluc Nancy à St-Chamond © Maxppp - @Cédric Jacquot

Reste à savoir comment le Sluc Nancy va récupérer physiquement. Perturbés par les blessures de Clerc et Shepherd, les Couguars vont devoir serrer les dents, à l’image de leur dernière prestation face à Caen, où malgré la fatigue, ils sont allés arracher la victoire (72-67). Un dernier coup de collier avant la pause serait parfait.