Basket - Pro B : le BBD présente son nouveau meneur américain, dernière recrue de l'intersaison

Le BBD annonce avoir recruté un nouveau meneur américain, après le départ de Nic Moore , qui n'a pas souhaiter aller jusqu'au bout de son contrat en Périgord. Le club de basket de Boulazac est allé chercher Angelo Warner, un américain de 1,88 m et 31 ans qui évoluait la saison dernière en Russie, au club de Krasnoïarsk.

ⓘ Publicité

Présenté comme "expérimenté", Angelo Warner est meneur et arrière. Après le basket universitaire aux Etats-Unis, il a passé plusieurs années dans des clubs de Hongrie, Bosnie ou encore Pologne et Biélorussie. Il évoluait dans le championnat uni d'ex-URSS, la VTB United League. Rassemblant au départ de nombreux pays d'Europe de l'Est, il ne réunit plus que les clubs russes, biélorusses et kazakhs aujourd'hui.

Un meneur "expérimenté"

"Avec une moyenne de 13.9 points, 4.3 rebonds et 4.5 passes décisives par matchs, Angelo Warner aura été une pièce essentielle du dispositif Russe" la saison dernière, affirme le BBD dans un communiqué.

Boulazac va démarrer la nouvelle saison de Pro B par deux déplacements à l'extérieur, à Nantes, le 13 octobre, puis à La Rochelle le 20 octobre.