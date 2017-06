Basket - Pro B : le Boulazac Basket Dordogne en Pro A dès ce soir ?

Ce jeudi soir, le Boulazac Basket Dordogne affronte Nantes pour le match retour de la finale des play-offs de Pro B. S'il gagnent, les basketteurs périgourdins peuvent remporter leur ticket pour la montée en Pro A dès ce soir.

Le Boulazac Basket Dordogne va jouer ce jeudi soir l'un des matchs les plus importants de sa jeune histoire. Cinq ans après, le BBD peut retrouver la Pro A de basket. Après avoir remporté le match aller de la finale des play offs de Pro B face à Nantes, les Périgourdins se déplacent à Nantes. Une victoire leur ouvrirait les portes de l'élite.

"Dans le sport de haut niveau le confort ce n'est pas possible" - Claude Bergeaud

Si les Boulazacois ont dominé le premier acte, ils risquent de trouver face à eux des Nantais vexés, assoiffés de revanche. Le Gymnase Mangin Beaulieu affichera d'ailleurs complet. Un énorme défi attend Boulazac. "On sait que les phénomènes psychologiques sont toujours à l'avantage de ceux qui ont le plus de pression et pour ce match Nantes n'a pas d'autre choix que de gagner," confie l'entraîneur du BBD, Claude Bergeaud. "De notre côté, l'idée que l'on a deux cartouches de côté peut nous donner un sentiment de confort, et le sentiment de confort dans le sport de haut niveau ce n’est pas possible. Nous devons être le conducteur du véhicule défensif que nous avons mis en place," poursuit le coach. "Ils vont nous attendre mais on est prêt à aller au combat. Il va falloir les tenir dès le début et ne pas les laisser prendre les devants," poursuit l'ailierJérôme Sanchez, bien décidé à éviter une belle dimanche.

Match à vivre sur France Bleu Périgord dès 18h15

Les supporters boulazacois, déchaînés lors du match aller au Palio, seront plus d'une centaine à prendre la route ce jeudi, direction Nantes. Les autres seront peut-être devant l'écran géant installé devant le bar l'Epsilon. Ce match sera aussi à suivre en direct sur France Bleu Périgord dès 18h15 avec les commentaires de Xavier Dalmont. Une rencontre à vivre aussi sur la page Facebook de France Bleu Périgord.