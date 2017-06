Basket - Pro B : le Boulazac Basket Dordogne à une marche de la montée en Pro A

A partir de 14 heures ce dimanche, le Boulazac Basket Dordogne dispute face à Nantes son tout dernier match de la saison de Pro B. Un match de finale des playoffs. Un match qui pourrait conduire le BBD tout droit en Pro A.

Le Boulazac Basket Dordogne n'est plus qu'à un match de la Pro A ! Trois jours à peine après sa défaiteà l'extérieurface à L'Hermine de Nantes (66-65), pour le match retour de la finale des playoffs de Pro B de basket, le BBD retrouve ses supporters pour la belle. Le rendez-vous est donné ce dimanche après-midi à 14 heures au Palio.

"Ne pas se précipiter"

"C'est le dernier match de la saison", reconnaît Jérôme Sanchez, le numéro 5 du BBD. "Il faut se dire que c'est un match comme les autres, il faut tout donner pour gagner." Les joueurs boulazacois ne veulent pas se mettre la pression, ils savent que tout se jouera au mental. Et leur coach, Claude Bergeaud acquiesce : "L'approche mentale est très très importante dans ce genre de match."

On est conscient de ce qui peut arriver si on gagne — Jérôme Sanchez, ailier du BBD

Ce samedi après-midi, les joueurs ont laissé place à leur dernier entraînement avant ce dernier grand match. "On s'entraîne et on travail pour des moments comme ça", avoue Arnaud Kerckhof, le capitaine du BBD. "Tout le monde attend ça depuis dix mois, ça va être plein d'intensité et d'électricité dans la salle."

Boulazac tient à cette victoire. Durant la saison régulière de Pro B, le BBD a battu à deux reprises Nantes, il est même arrivé deux places devant les Nantais au classement. Pour engranger une nouvelle victoire, Arnaud Kerckhof prévoit d'être "conscient, lucide" et de ne "pas se précipiter."

L'équipe qui enverra le plus au mental, réussira à prendre ce match — Arnaud Kerckhof

Salle comble ?

L'équipe boulazacoise compte aussi beaucoup sur ses supporters pour l'emporter. "Lundi on avait une ambiance magnifique au Palio, j'espère que ce sera pareil dimanche", sourit Jérôme Sanchez. Si la salle affiche complet comme lors du match aller de la finale lundi, 5 200 spectateurs seront dans les tribunes.

Le match sera en tout cas à suivre en direct dès 14 heures sur France Bleu Périgord et sur la page Facebook de la radio grâce aux commentaires de Xavier Dalmont. Il sera accompagné de l'ancien joueur Thomas Dubiez et de Francis Lacour qui attend vos pronostics en studio.