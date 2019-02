Basket | Pro B - L’entraîneur de Saint-Chamond Alain Thinet prolonge jusqu'en 2021

C'est officiel. Alain Thinet prolonge au SCBVG. Au club depuis 2010, l’entraîneur (65 ans) est désormais lié aux Couramiauds jusqu'en 2021. Un choix de la continuité logique sur le plan sportif déjà. Parce que les résultats sportifs sont là. Saint-Chamond est 6ème de Pro B et donc qualifié à l'heure actuelle pour les phases finales à mi-championnat, après avoir atteint ce niveau là déjà la saison dernière.

L'histoire continue entre le @SCBVG et notre coach Alain Thinet✌️ 📃Alain a prolongé son contrat de deux ans et permet ainsi au club de se projeter sereinement, avec en ligne de mire le projet "Horizon 2022" et cette nouvelle salle qui arrive prochainement... 🏗Félicitations !! pic.twitter.com/jANsnf45sU

Et parce que le club se projette sur le long terme avec la livraison d'une nouvelle salle à horizon 2021-2022. Cette salle moderne et modulable va être construite à la Varizelle. D’où le choix pour le président du SCBVG, Roger Paour, en accord avec le coach bien sûr, de continuer sur cette lancée. Mais sans pour autant, pour l'instant, parler de Pro A (de première division), même s'il reconnait y penser.

L'objectif, en attendant la livraison de notre nouvel outil de travail, est de maintenir le club au meilleur niveau, c'est à dire en playoffs. [...] On a parfois des échanges musclés avec Alain (Thinet) mais le respect est toujours resté de part et d'autre. Ce qu'on construit n'est pas si mal et on a envie de le prolonger encore.