Basket Pro B : le maintien en Pro B passe par Nantes ce vendredi pour Vichy-Clermont

Vainqueurs mardi dernier à Aix-Maurienne (59-73), les basketteurs de Vichy-Clermont ne sont plus relégables à 4 journées de la fin du championnat de Pro B. En remportant les deux derniers matches à domicile, ils pourraient assurer leur maintien.... En attendant, rendez-vous à Nantes ce vendredi.

C'était une condition nécessaire, mais pas forcément suffisante. La victoire de la JAVCM mardi à Aix-Maurienne en Savoie, chez les derniers du classement, permet aux Auvergnats d'entretenir l'espoir d'un maintien en Pro B la saison prochaine. Un succès qui a pour conséquence de voir les Auvergnats quitter la zone de relégation. Le maintien, plus qu'hypothétique il y a encore quelques semaines, est désormais à porter de main.

Les joueurs sont convaincus que c'est possible..." Guillaume Vizade, entraineur de la JAVCM

"C'était indispensable de gagner à Aix-Maurienne" calcule Guillaume Vizade, promu entraineur après le départ de Stéphane Dao, "on aura quitté la zone rouge au moins pendant une journée, et ça nous donne de la force et de la confiance pour les quatre derniers matches". A commencer par celui à Nantes ce vendredi soir, et ensuite contre la Chorale de Roanne mardi prochain.

Deux victoires pourraient suffire pour assurer le maintien © Maxppp - Sylvain Muscio

"On est vraiment focalisé sur Nantes" prévient Guillaume Vizade, "mais c'est vrai qu'ensuite il y aura le derby, je ne sais pas s'il sera sulfureux, mais on sait l'engouement suscité par ce rendez-vous habituellement, ça dépendra bien évidemment des résultats de nos concurrents directs, mais je pense qu'avec deux victoires à domicile, on pourrait s'en sortir"...

Après le match ce vendredi soir à Nantes, la JAVCM recevra Roanne mardi prochain. Un derby toujours très attendu, et décisif cette fois pour les Auvergnats.