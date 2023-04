Basket Pro B : le piège savoyard face à Boulazac

Aix Maurienne Savoie Basket n'est plus ce qu'il était. Le début de saison était inquiétant voir très préoccupant. Sur les rives du Lac du Bourget les amoureux du basket voyaient même l'AMSB plonger vers la Nationale 1. Mais décidément, ce club, l'un des plus vieux pensionnaires de la LNB, ne s'avoue jamais vaincu. Deux joueurs, fraichement arrivés, ont changé la donne. Aix Maurienne relégable il y a peu, est en train de redresser la tête. KJ Jackson et Shaun Willet ont boosté la ligne arrière savoyarde. Et c'est toute l'équipe qui retrouve de l'oxygène. 17 points de moyenne pour Jackson, 16 pour Willet, en six matchs joués. Pas mal.

Boulazac est prévenu

La halle Marlioz retrouve donc un peu le sourire. Aix a été capable ces derniers temps d'épingler Nantes, Chalons Reims et Saint Chamond à son tableau de chasse. Boulazac est prévenu. Le BBD est bien installé à sa troisième place et reste sur un beau succès à Vichy. Les périgourdins seront toujours privés de Paul Billong et de Nicolas De Jong, blessés. Ces absences font le bonheur de Lucas Demahis Ballou jeune joueur de 18 ans qui a signé cette semaine son premier contrat d'aspirant. Lucas arrive de Rouen et c'est là bas qu'il a été repéré par un certain Alexandre Ménard, l'actuel coach du BBD

"Au début j'étais un peu stressé" - Lucas Demahis Ballou

18 ans mais déjà l'œil… - Jonas Abitbol Boulazac Basket Dordogne

loading

A noter que ce samedi Nic Moore va retrouver son jardin, lui qui a été blessé pendant des semaines. Côté savoyard le public périgourdin verra avec plaisir David Ramseyer qui a porté les couleurs du BBD en 2012.

Boulazac - Aix c'est ce samedi à 20h au Palio. Match à suivre en direct dès 19h30.