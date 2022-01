Basket - Pro B : le RMB, dos au mur, doit vite monter dans le train des victoires

Le RMB doit tout faire pour sortir de cette spirale de défaites. Et ça passe par une victoire dès ce vendredi soir face à Saint-Quentin. Actuel dernier de Pro B, Rouen Basket Métropole est dos au mur. Avec 12 défaites depuis le début de championnat pour seulement trois petites victoires, les basketteurs normands n'ont plus le choix ... que de gagner.

Manque de confiance

Depuis le début de la saison en octobre dernier, les basketteurs rouennais sont en manque de stabilité. Plusieurs joueurs ont été longuement blessés (Drouault, Philmore, Adamovic, entre autres). D'autres ont été touchés par le covid. "Ce début de saison est bien en-deçà de nos attentes. On a été très vite touchés par les blessures, les arrivées tardives qui ne nous ont pas mis dans la bonne dynamique", explique Alexandre Ménard, le coach.

"On a enchaîné les matchs difficiles, douloureux, qui ne nous ont pas permis d'installer une véritable confiance", poursuit le technicien rouennais. "C'est ce que l'on a vu sur nos deux derniers matchs de championnat (Rouen menait à la mi-temps à chaque fois avant de perdre, ndlr). On n'a pas cette sérénité dans le money-time (dernières minutes de jeu, ndlr)", renchérit Alexandre Ménard. Et ça s'est confirmé face à l'ASA ce mardi.

Les Rouennais menaient d'une dizaine de points à la mi-temps face à un concurrent direct pour le maintien. "Les scenarii sont équivalents. On a du mal à finir les matchs alors que l'on mène 80% du temps", analyse Alexandre Ménard. "On est présent sur les débuts de matchs, on mène de 18 points à Aix, ce qui n'est pas neutre et de 13 points face à l'ASA. On aurait pu mener encore d'un peu plus. Je ne sais pas si c'est la pression que les joueurs se mettent à eux-mêmes ou dans le money-time on a du mal à identifier les joueurs qui peuvent nous faire mal".

Et pourtant, les Rouennais vont devoir redoubler d'efforts pour engranger des points. Cela passera peut-être par la venue d'Ousmane Camara, le pivot de 32 ans qui a signé avec le RMB.