Nancy, France

Le Sluc Nancy Basket ne parvient toujours pas à enchaîner trois succès consécutifs. Battu à St-Chamond alors qu’il menait de 11 points, le Sluc Nancy est alors retombé dans ses travers en se liquéfiant en fin de rencontre. Un coup d’arrêt qui empêche encore une fois les Nancéiens d’accéder au top 5 : «Nous avons deux tirs à trois points, plus la contre-attaque que nous ratons, et ensuite, la peur arrive. Nous déjouons, nous nous crispons et l’on perd de la discipline.» Ces mots sont ceux du coach Gregor Beugnot relayés par le site officiel du club.

Gary Florimont et le Sluc Nancy sont encore loin des palyoffs © Maxppp - @Maxppp

Après s’être débarrassé de Lille (76-41) et Caen (72-67), on pensait que le Sluc avait trouvé la constance et la discipline pour passer un cap. À St-Chamond, les Couguars ont renoué avec leurs mauvaises habitudes : mauvais choix, shoots ouverts manqués et un affolement général qui démontrent que la reconstruction s’annonce beaucoup plus longue que prévu. La trêve de trois semaines tombe à pic pour laver les têtes et retrouver les blessés (Clerc et Shepherd).