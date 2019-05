Basket - Pro B : le Sluc Nancy s'incline face à Blois avant de démarrer les playoffs (67-70)

Nancy, France

Le Sluc Nancy Basket avait entamé le sprint final de la saison régulière pour prendre de l'élan en vue des playoffs : c'est manqué. Face à Blois, Nancy a perdu pour la troisième fois de suite à la maison, et pour la quatrième fois sur les six derniers matchs de la saison régulière. Le Sluc a été dominé du début à la fin par Blois (67-70).

Jeu intérieur efficace

Après un premier quart d'heure équilibré marqué par un jeu intérieur performant du Sluc Nancy Basket (14-15), les Lorrains ont cédé dans le deuxième quart-temps. Alors qu'ils menaient 26 à 24, les joueurs de Christian Monschau encaissent un 16-0. Blois mène 40 à 26 et rentre à la mi-temps avec onze points de retard (29-40).

Lâchée par son shoot extérieur en première temps, l'équipe nancéienne trouve la cible et arrive à hausser l'intensité de sa défense. Williams Narace, presque à lui tout seul, permet au Sluc de recoller dans le troisième quart-temps avec un bilan de cinq points, un passe décisive, trois fautes provoquées et une interception. Nancy est à quatre points de son adversaire avant les dix dernières minutes de jeu (52-56).

Nancy fait l'élastique

Nancy parvient à égaliser au début du dernier quart-temps grâce à plusieurs pénétrations de son meneur Solo Diabaté. Mais le Sluc ne parvient pas à enfoncer le clou. Nancy encaisse un 7-0 (60-67) mais arrive encore une fois à égaliser (67-67 à six secondes de la fin). Narace manque deux lancers. Sur un dernier shoot désespéré de Blois, Barrueta fait faute. Trois lancers pour les Blésois réussis et Blois repart de Lorraine avec un succès de plus et laisse Nancy à ses doutes du moment.

Le Sluc termine la saison régulière à la cinquième place et affrontera Saint-Chamond, sixième, en quart de finale des playoffs.

Premier match à domicile le jeudi 30 mai, à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Lorraine et Francebleu.fr.