Basket Pro B : les Couramiauds victorieux, les Roannais assurés de la première place du championnat

Saint-Chamond s'est imposé hier soir à la Halle Boulloche contre Paris, 75-66. Ce samedi, la Chorale leader affronte Nancy, second. Les Roannais profitent d'un avantage de points au classement qui leur assure la première place.

Loire, France

Derniers matchs de la phase aller du championnat pour Saint-Chamond et Roanne ce week-end !

Vendredi 1er février, les Couramiauds ont bien conclu la phase aller en battant à Boulloche une équipe parisienne invaincue depuis le début de l'année. Score final : 75-66.

Victoire de notre équipe face à @Paris_Basket dans ce dernier match de la première phase. On continue sur la même lancée pour la suite 💪#GOSCBVGpic.twitter.com/cv5QXqUIRH — SCBVG (@SCBVG) February 1, 2019

Ce samedi 2 février, on attend le choc du haut de tableau. La Chorale leader se déplace sur le parquet de Nancy, second. Les Roannais sont d'ores et déjà assurés de finir la phase aller premiers avec avec 1362 points au classement. La pression est donc sur Nancy. Le coup d'envoi du match est à 20h.