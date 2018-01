Pour ce premier match de l’année à domicile, le Sluc Nancy Basket reçoit ce samedi 20 heures, Roanne, actuel troisième au classement du championnat de Pro B. Les Couguars entrent ainsi de plein pied dans la compétition en se frottant à un adversaire bien armé dans tous les secteurs de jeu. Pour rivaliser, les joueurs de Gregor Beugnot n’auront pas d’autres choix que se montrer sous leur meilleur jour :

Roanne c’est du costaud. C’est une équipe très physique et très dense. Elle n’est pas facile à jouer car elle possède un style de jeu usant et a de la qualité à tous les postes. Nous devrons répondre en étant forts défensivement et être présents dans les aides défensives pour éviter de se retrouver en infériorité physique. Si l’on veut s’imposer, il faudra bien faire vivre la balle en attaque et imposer notre rythme à la rencontre.»