Basket - Pro B : premier match de finale des play offs pour le Boulazac Basket Dordogne

Le Boulazac Basket Dordogne dispute ce lundi son premier match de finale des play offs de Pro B. Pour cette première rencontre, les Boulazacois reçoivent Nantes au Palio.

Une finale ça ne se joue pas, ça se gagne. Tous les sportifs le répètent en cœur quand l'événement approche. Boulazac ne fait pas exception. Ce soir, les joueurs du BBD rencontrent Nantes au Palio à 20h30 pour le premier match de finale des play offs de Pro B. L'enjeu est de taille, il s'agit de monter en Pro A et de retrouver l'ivresse de 2012. Mais pour cela il va falloir l'emporter, deux fois, face aux Nantais.

Nantes et Boulazac dos-à-dos

"C'est une très belle équipe qui a gagné face à Fos sans avoir l'avantage du terrain. Nous aurons nous cette chance d'avoir les supporters derrière nous, mais ça va aussi être une pression supplémentaire," confie Aurélien Salmon, le numéro 13 du BBD. Dès vendredi, le coach, Claude Bergeaud affirmait sur France Bleu Périgord qu'il allait falloir se méfier de cette équipe nantaise. "Ils ont de très bons joueurs. Valentin Bigotte a fait un match de mammouth face à Fos, il va falloir s'en méfier," prévient l'entraîneur. Si on se fie aux chiffres, tout est possible. Nantes et Boulazac se sont rencontrés quatre fois cette saison. Bilan : deux victoires et deux défaites des deux côtés.

Match à vivre sur France Bleu Périgord

Cette rencontre qui s'annonce tumultueuse dans un Palio plein à craquer, sera bien sûr à vivre dès 19h30 sur France Bleu Périgord et francebleu.fr avec les commentaires de Xavier Dalmont et Thomas Dubiez. Pour la revanche, à Nantes, rendez-vous jeudi 15 juin à 18h45.