Basket Pro B : retour aux parquets pour Boulazac

Ils sont venus, ils sont tous là. Enfin presque…Pour des raisons diverses, trois joueurs manquaient à l'appel ce lundi matin lors du premier entrainement du Boulazac Basket Dordogne. Paul Billong, Deng Adel et Angelo Warner ne seront opérationnels qu'à la fin du mois.

Mais les têtes nouvelles sont nombreuses dans un effectif qui a été très largement remanié pendant l'inter saison. Clément Cavallo, Louis Cassier et Paul Billong sont les seuls rescapés du dernier exercice. Babacar M'Bye ( retour au club en provenance de Lyon Villeurbanne ), Hugo Robineau ( Cholet ) Vincent Amsellem ( Antibes ) Jean Marc Pansa ( prêt d'Antibes) et Youri Golitin ( Angers) étaient bien présents. Le staff a lui aussi été modifié. Alexandre Ménard est toujours l'entraineur. Mais il a désormais Piero Zanella et Nicolas De Jong comme assistants. François Ruiz devient de son côté directeur de la performance.

Au premier plan Vincent Amsellem, derrière lui maillot blanc Hugo Robineau © Radio France - Xavier Dalmont

Hugo Robineau en provenance de Cholet © Radio France - Xavier Dalmont

L'effectif sera au complet dans la dernière semaine d'Août.

Premier match amical le 18 aout à Tulle contre Limoges.