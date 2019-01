Basket Pro B : Rouen piétine l'OLB au palais des Sports

C'est la plus lourde défaite de l'OLB jusqu'ici cette saison. Balayé 66-86 par Rouen, Orléans a été dominé de la 1ère à la dernière seconde et n'a jamais été en capacité de réagir. Avec ce 5ème revers en 15 matchs, l'OLB perd une place au classement et doit vite réagir.

"C'est le non match par excellence" cette phrase prononcée par Germain Castano après la rencontre résume parfaitement le contenu du match proposé hier soir par les basketteurs orléanais. Dès les premières minutes, les normands ont pris les choses en main, posés, appliqués "Je tire un grand coup de chapeau à mes joueurs pour avoir respecté le plan de jeu à la lettre", lâchait le coach de Rouen Alexandre Ménard. "Nous avons beaucoup travaillé sur le jeu d'Orléans, beaucoup regardé ce qu'ils faisaient et on a préparé ce match de façon intelligente. Alors il n'y a pas que ça, il y a aussi de l'intensité, du rebond et de la bagarre". Côté Germain Castano, l'analyse est complètement inverse, le coach orléanais avait prévenu ses troupes que ce match serait rugueux, accroché, qu'il faudrait être présent au combat "Tu n'imagines quand même pas quand tu joues cette équipe chez toi qu'elle va te laisser prendre le ballon au bon endroit, faire l'écran là où tu as envie de le faire, prendre le tir là où tu veux le prendre. Ils n'ont pas fait des choses extraordinaires, ils nous ont juste sorti des espaces pour bien jouer au basket et on n'a pas été capable de répondre!"

Dans le combat, l'intensité, c'est Rouen qui a pris le dessus © Radio France - Johan Gand

C'est l'un des points d'interrogation et d'inquiétude du match d'hier, le manque de réaction. A aucun moment, l'OLB n'a paru en capacité de reprendre la main sur un match qui lui échappait inexorablement. Et personne pour remettre l'équipe sur de bons rails "C'est une faillite collective qui est due à une faillite individuelle" s'emporte Germain Castano "Essayer de me ressortir un mec aujourd'hui, vous ressortez qui? On peut avoir des non-match, perdre, même si ça fait déjà 3 fois à domicile sur une phase aller qui n'est pas finie, mais il faut un mec qui prenne un peu le truc, qui déclenche un truc, mais sur le match de ce soir, il y a trop de défaillances, trop de défaillances individuelles".

L'agacement du coach orléanais Germain Castano face à la prestation de son équipe était palpable hier soir © Radio France - Johan Gand

Du coup, la question vient logiquement "Faut-il être inquiet pour l'OLB et la suite?" Giovan Oniangue tempère "Il reste encore une vingtaine de matchs, il ne faut pas être inquiet", mais il ajoute aussitôt "Par contre il faut qu'on se regarde tous dans le miroir et qu'individuellement on se dise, là ce que j'ai fait là, ça ne va pas, c'est pas bon. Parce que là où on veut aller, on n'a pas le droit de faire des matchs comme ça". Germain Castano lui aussi ne tire pas le signal d'alarme "Inquiétant ce n'est pas le mot, mais après il faut comprendre les choses et si on est ambitieux et on a envie d'être ambitieux, il ne faut pas qu'entre les ambitions et ce que tu fais, il y ait un décalage"

Récemment arrivé au club, Giovan Oniangue, appelle à un questionnement individuel de chacun après le non-match d'hier © Radio France - Johan Gand

Cette défaite a pour conséquence directe de laisser Vichy seul sur la 2ème marche de Pro B et ce sera d'ailleurs le prochain adversaire des orléanais. Car malheureusement, l'OLB a laissé filer hier le seul match à domicile du mois de janvier, après Vichy, il faudra aller à Caen. Tout le monde se dit prêt à retrousser les manches, travailler dur pour effacer cette mauvaise image laissée hier soir au public du palais des sports. Mais là encore entre cette ambition et ce qui sera proposé il ne faudra pas qu'il y ait de décalage...