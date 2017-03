Basket - Pro B : Saint-Chamond a bel et bien relevé la tête

C'est une quatrième victoire de rang (87 - 65 face à Nantes) pour les hommes d'Alain Thinet. Quasiment condamnés à la descente en fin d'année 2016, les Couramiauds sortent de la zone rouge.

La victoire est large, belle et significative. Ce 87 à 65 face à Nantes n'est pas un tournant dans la saison de Saint-Chamond, mais une confirmation. Lanterne rouge de la Pro B avant ce match, Saint-Chamond sort enfin la tête de l'eau en intégrant un quatuor qui occupe de la 17 ème à la 14 ème place du championnat. Rien n'est fait pour le maintien, mais depuis quatre matchs, Saint-Chamond gagne et montre son caractère et son envie de rester dans ce championnat de Pro B à la fin de la saison. Cela se voit désormais au classement.

En tête pendant la totalité de la partie, les coéquipiers du pivot Jean-Stéphane Rinna montrent les crocs en cette fin d'hiver. Le début du championnat les a manifestement piqué dans leur orgueil.

C'est normal, on est des compétiteurs alors on n'aime pas perdre. On essaye de montrer a tout le monde que l'ont peut jouer en pro B. Il faut que cela continue. On a tous des qualités et on essaye de les montrer. On apprend aussi des défaites. Il ne faut jamais lâcher et rester concentrer sur ce que l'on doit faire. (Jean-Stéphane Rinna)

En dehors de cet état d'esprit nouveau, il n'y a pas eu de révolution non plus d'après le meneur Mathieu Guichard.