Pro B : Saint-Chamond file en play-offs après sa victoire sur Chartres (115-75)

Saint-Chamond, France

Non seulement Saint-Chamond a rempli son objectif ce dimanche à la Halle Boulloche, mais en plus avec la manière. Grâce à leur large victoire face à Chartres (115-75), et les défaites dans le même temps de Poitiers et Nantes, les basketteurs couramiauds sont qualifiés pour les play-offs de Pro B.

19 victoires, "une belle recompense" selon Alain Thinet

"C'est la victoire du sérieux", a commenté après la rencontre l'entraîneur de Saint-Chamond, Alain Thinet. Il avait prévenu avant le match que si son équipe ne battait pas Chartres, elle n'avait rien à faire en play-offs. Alain Thinet, déjà satisfait du chemin parcouru par ses joueurs cette saison : "le contrat du maintien a été rempli assez vite, le contrat des play-offs a été un peu plus long à obtenir... on est à 19 victoires c'est quand-même une belle récompense pour le groupe qui a été sérieux tout au long de la saison", analyse l'entraîneur couramiaud. Il ajoute, "maintenant il faut continuer et voir où ça nous mène".

Victoire aussi pour la Chorale

Après la défaite contre Rouen, ce large succès à la Halle Boulloche face à Chartres est vécu "comme une petite renaissance", par le capitaine couramiaud, Jonathan Hoyaux. "On était sur une période très compliquée où on savait pas trop où on allait, on avait commencé à se faire peur avec ces play-offs, et je pense que ce soir ça peut nous faire que du bien, surtout devant notre public, que tout le monde y participe", détaille le joueur. Alain Thinet a en effet fait tourner son effectif une fois que Saint-Chamond a pris le dessus face à Chartres en deuxième mi-temps, et certains de ses joueurs s'en sont donné à coeur joie. Matteo Legat a marqué 16 points, Ben Romdhane, Cooke, Hoyaux et Abada ont multiplié les tentatives de paniers à trois points... avec un certain succès en fin de match. Lucas Hergott s'est même permis un joli dunk en fin de rencontre, preuve que toute l'équipe a pris plaisir dans cette large victoire.

Victoire aussi ce dimanche de la Chorale de Roanne face à Blois, 84 à 78. Les Roannais restent leaders de Pro B.