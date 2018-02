Saint-Chamond, France

Une belle victoire pour Saint-Chamond ce soir pour la 19ème journée de Pro B. Le club recevait Nancy à la Halle Boulloche, et les hommes d'Alain Thinet ont assuré le spectacle ! Victoire 79 à 75, après un match très serré.

Saint-Chamond à l'offensive en début de match

Les Couramiauds ont ouvert le score, prenant très rapidement 13 points d'avance sur les Lorrains. Le jeu était rapide, Saint-Chamond n'a rien laissé passer et s'est acharné sur la défense nancéenne. C'est seulement à la fin du premier quart temps que Nancy est rentré dans le rythme et a remonté petit à petit le SCBVG, avec plusieurs paniers à trois points.

Le macth s'est compliqué avec deux équipes au coude à coude après la première période, 43 pour Saint-Chamond, 46 pour Nancy.

Après la mi-temps, Nancy mène la danse

Le début de la seconde mi-temps s'est presque transformé en traversée du désert pour les joueurs couramiauds. Nancy a pris la main, et pendant de longues minutes Saint-Chamond s'est retrouvé débordé. Les supporters ont commencé à crier beaucoup moins forts, et même à ne plus y croire.

A cinq minutes du coup de sifflet, c'est Milutinovic qui a libéré la halle Boulloche, en égalisant sur un tire à trois points, 63 - 63. Point après points, Saint-Chamond a creusé l'écart, mais Nancy n'a pas désarmé et est remonté dangereusement jusqu'à cinquante secondes de la fin. Victoire sur le fil donc, 79 à 75.

L'entraîneur, Alain Thinet, vise les playoffs

La victoire renforce la confiance de l'équipe d'Alain Thinet, qui se veut ambitieux : "Maintenant, la question ce n'est plus le maintien. Il faut être ambitieux, raisonnablement mais ambitieux, et viser les playoffs !"