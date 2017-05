Basket Pro B - Saint-Chamond prêt pour le derby face à Roanne

Les basketteurs de Saint-Chamond affrontent la Chorale de Roanne ce vendredi soir. C'est le dernier match de la saison, pour la 34e journée de Pro B, et les Couramiauds jouent pour le maintien. Le début de la rencontre qui se tient à la Halle Vacheresse débute à 20h.

C'est le derby de la 34e journée de Pro B en basket. La chorale de Roanne reçoit les basketteurs de Saint-Chamond ce vendredi soir. Pour Roanne, pas de pression particulière puisque l'équipe a validé son maintien et s'est qualifiée pour les play-offs. En revanche, le scénario est différent pour les Couramiauds qui jouent pour le maintien.

"On doit gagner à Roanne pour se maintenir"

Le 9 mai 2017, Saint-Chamond s'était imposé face à Boulogne-sur-Mer, 72-60. La rencontre du 12 mai contre Poitiers s'est soldée par une victoire 81-61. Alain Thinet est l'entraîneur des basketteurs de Saint-Chamond. Il sait que l'enjeu est pour les Couramiauds surtout, pas pour Roanne : " Roanne n'a pas d'enjeu mais ils ont envie de bien finir, c'est un derby. On avait gagné le match aller donc il y a un esprit de revanche de leur côté, on n'a pas le choix, on doit gagner à Roanne pour se maintenir. Il y aura quand même un sentiment de derby même si pour nous l'enjeu va prévaloir face au derby. "

INFO PRATIQUE : Roanne – Saint-Chamond, Halle Vacheresse, 20h.