Quimper, France

Plus de 2.000 personnes vont assister à la rencontre entre l'UJAP et Blois vendredi soir (28e journée de Pro B, coup d'envoi à 20 heures). Les Quimpérois, revigorés par trois victoires de rang, ne sont plus relégables et espèrent poursuivre sur leur lancée. En face, Blois n'a perdu que cinq rencontres en 27 journées.

Relégables depuis le mois de décembre

Quimper n'avait plus quitté la zone rouge depuis le mois de décembre. A sept journées de la fin, l'UJAP a donc son destin en main. Le calendrier va en plus offrir des confrontations entre équipes qui luttent pour le maintien. Les hommes de Laurent Foirest vont notamment jouer Charlevilles-Mézières, Poitiers et Le Havre.

Nous voilà pratiquement 1900 spectateurs pour le match de demain soir face à @ADABloisBasket 😁👍 ça va être chauuuuuuuud 🏀@LNBofficielpic.twitter.com/VDNF0kQEeX — UJAP Quimper 29 (@UJAPQuimper29) April 12, 2018

Le classement