Basket Pro B : soirée de "cauchemar" pour Saint-Chamond qui s'incline 83-79 face à Evreux

Un coup dur, "une soirée cauchemardesque" même pour les basketteurs de Saint-Chamond. Ils s'inclinent hier soir 83 à 79 dans leur salle, à la Halle Boulloche face à Evreux, un autre des mal-classés de Pro B.

Le mot cauchemardesque, c'est le coach du SCBVG, Alain Thinet qui l'a lâché pour décrire la rencontre face à Evreux. Les Couramiauds n’avaient pourtant pas trop mal entamé le match. Jusqu'au milieu du dernier quart temps, ils ont dominé la rencontre. Ils ont même mené au score Evreux de 15 points (en moyenne entre 8 / et 10 points pendant toute la partie.) Et puis, à quelques minutes du coup de sifflet, ils ont tout simplement arrêté de jouer, comme tétanisé ou à bout de force. D'où le cauchemar vécu par Alain Thinet, l'entraineur de Saint-Chamond.

"C’est une soirée cauchemardesque parce qu’on fait une bonne première mi-temps, le trou en 3eme quart temps et puis nous on propose plus rien et eux nous marchent dessus.Au classement, on se retrouve complètement lâché des équipes que l’on aurait pu raccrocher. On réfléchit à renforcer l’équipe, mais comment la renforcer ? SI j’avais un remède miracle je l’applique tout de suite. Mais… Il faut un électrochoc." Alain Thinet