Basket Pro B : Vichy Clermont à l'assaut des Alsaciens de Gries-Oberhoffen en quarts de finale des playoffs

Les Métropolitains abordent les phases finales avec appétit et excitation. La victoire est impérative ce jeudi soir à la maison des sports de Clermont-Ferrand, avant d'aborder plus sereinement le match retour samedi en Alsace.

Clermont-Ferrand, France

C'est un autre championnat qui débute ce jeudi soir. Une course aux playoffs palpitante susceptible de provoquer les plus belles émotions comme les plus grandes désillusions. Il va falloir de l'énergie, du sang-froid et un supplément d'âme pour passer les tours et se donner le droit de rêver. A commencer par ce quart de finale que Vichy Clermont Métropole aborde avec l'étiquette de favori au regard du classement à la fin de la phase régulière.

Finalement 3emes (derrière Roanne et Orléans) après une ultime victoire face à Rouen vendredi dernier, les Métropolitains vont affronter le 8eme de la Pro B. Avec l'avantage de recevoir en cas de match d'appui mardi prochain en Auvergne. Les Alsaciens et leur capitaine espagnol Asier "Zengo" Zengotitabengoa ont déjà annoncé la couleur sur les réseaux sociaux. Ce sera du vert partout.

La maison des sports prête à bouillir

Petit coup d’œil dans le rétro. Sévèrement corrigés au match aller fin décembre par Gries-Oberhoffen (91-65), les Auvergnats ont répondu virilement aux Alsaciens le 3 mai dernier au palais des sports Pierre-Coulon à Vichy (90-67). Mais la phase régulière est terminée et les compteurs sont remis à zéro.

La JAVCM va pouvoir compter sur l'expérience de quelques cadres qui ont déjà goutté au parfum des phases finales. Un vécu qui pourrait s'avérer capital dans les moments chauds de la double (triple?) confrontation. L'acte 1 a lieu ce jeudi soir (20 heures) à la Maison des Sports de Clermont-Ferrand. L'ambiance s'annonce à la hauteur de l'événement. Objectif ? Que les Verts n'y voient que du jaune...

