Basket Pro B: Vichy Clermont Métropole lance sa saison ce soir à Evreux

Ce sont les vichyssois ont demandé à débuter la saison à l'extérieur, ce qui permet de recevoir au dernier match. Ce sera donc à Evreux, un autre habitué de la Pro B. Les joueurs de la JAVCM ont fait le (long) voyage en bus hier après-midi pour aborder cette rencontre dans les meilleurs dispositions. Guillaume Vizade, le coach vichyssois, a bien l'intention de ramener une victoire pour cette entame de championnat.

Vichy Clermont Métropole a des ambitions raisonnables pour cette saison, à l'image de son budget, en baisse de 8%. Le club possède la 11eme masse salariale de Pro B (sur 18 équipes) et a essayé de recruter malin. A quelques anciens sont venus s'ajouter des joueurs français qui veulent s'inscrire dans la durée, avec un contrat de deux ans, quelques jeunes issus du centre de formation et des étrangers capables d'apporter une réelle valeur ajoutée.

Une place en play-off

Les premiers matches permettront de savoir si le collectif fonctionne bien et si l'équipe pèse un peu plus, notamment lors des matches à l'extérieur. C'était un défaut de la JAVCM lors des saisons précédentes, les dirigeants ont donc essayé de muscler l'effectif, en taille comme en densité physique. Avec un banc plus fort pour pouvoir faciliter les rotations.

L'objectif sera de terminer dans les huit premiers, ce qui ouvre la porte des play-off. Possible mais pas pour autant facile. Le départ de ce championnat sera très important. Comme les saisons précédentes, Vichy Clermont Métropole va répartir ses rencontres entre les deux villes: dix matches au stade Pierre Coulon de Vichy et sept à la Maison des Sports de Clermont-Ferrand. la première rencontre à la maison ce sera dans une semaine, le vendredi 16, à Vichy.