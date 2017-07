Basket - Pro A : Boulazac recrute un nouveau pivot et boucle son effectif

Le Boulazac Basket Dordogne vient de clôturer son recrutement pour la prochaine saison, en Pro A de basket. Eloy Vargas rejoint l'effectif. Il jouera au poste de pivot.

Il n'en manquait plus qu'un, il est arrivé. Le Boulazac Basket Dordogne vient de boucler son effectif pour la saison 2017-2018 en Pro A de basket. Le club annonce ce vendredi soir l'arrivée du joueur Eloy Vargas comme pivot. Il va compléter la raquette intérieures boulazacoise. "Après la signature de l'ailier-fort Brandon Ubel et du pivot Darnell Jackson, le staff souhaitait un vrai poste 5 pouvant assurer, défense, rebond, contre et un jeu offensif près du cercle," explique le club dans un communique.

Arrivée à la fin du mois d'août

Eloy Vargas (2,11 mètres et 115 kg) est né en République Dominicaine. Il a 28 ans et il est passé par l'université du Kentucky. Il a connu le championnat européen mais vient de passer la dernière saison en Argentine. Eloy Vargas rejoindra l'équipe du BBD pour les matches de préparation.

Voici l'effectif du Boulazac Basket Dordogne après ce recrutement.

Poste 1 : Dustin Ware - Arnaud Kerckhof - Adrien Labanère (stagiaire)

Poste 2 : Karvel Anderson - Stephan Gauthier- Alexandre Aygalenq (stagiaire)

Poste 3 : Giovan Oniangue - Jérôme Sanchez

Poste 4 : Brandon Ubel - Aurélien Salmon (Kevin Hangoué, ex-ASVEL (stagiaire)

Poste 5 : Darnell Jackson - Eloy Vargas

Un limougeaud pour épauler Claude Bergeaud

Il faut aussi noter l'arrivée de Bertrand Parvaud pour assister Claude Bergeaud au sein de l'équipe. Adjoint de Philippe Hervé au Limoges CSP, Bernard Parvaud sera aussi responsable technique du centre de formation. Au début de l'été, le BBD avait annoncé l'arrivée de Jonathan Ruiz pour prendre ce poste. Le transfert ne se fera finalement pas.