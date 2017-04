Basket - Pro A : C'est le bon moment pour le Limoges CSP en déplacement à Reims

Alors que le Limoges CSP est revenu à une victoire du Top 8 le week-end dernier, il a l'occasion de revenir à hauteur ce mardi soir, en cas de victoire sur le parquet de Chalons-Reims (20). Les Limougeauds doivent s'imposer et compter sur un faux pas de ses concurrents dans la course au playoffs.

Alors que les gros bras du championnat vont bientôt se dresser sur la route du Limoges CSP, les joueurs de Dusko Vujosevic ont l'occasion de faire un coup ce mardi soir lors de la 27e journée de Pro A. Alors que les Limougeauds seront sur le parquet du 15e, Chalons-Reims, ses principaux concurrents pourraient laisser des plumes en route. Le Portel et l'Asvel s'affrontent alors que Gravelines-Dunkerque joue sur le parquet du Paris-Levallois.

Pas envie d'être en vacances avant tout le monde - Romain Duport

Aux joueurs du limoges CSP de ne plus perdre de temps en route selon le pivot Romain Duport :"On espère pouvoir créer une dynamique de victoires. On va à Calons-Reims pour faire un coup. On a besoin d'une série parce qu''on a pas mal de retard. Nos concurrents vont se rencontrer. Il va falloir qu'on en profite. Il faut jouer comme en deuxième mi-temps contre Nancy et même encore mieux parce qu'après le CCRB, les cadors du championnat arrivent. Moi j'y crois. Je fais les playoffs depuis des années. Je n'ai pas envie d'être en vacances avant tout le monde. J'espère que le groupe va prendre conscience que l'on a beaucoup de qualités. On peut faire des beaux résultats."

Prendre un quart temps à la fois - DaShaun Wood

Le Limoges CSP doit aussi pouvoir compter sur l'un des meilleurs meneurs de Pro A, quand il s'en donne la peine. Probablement piqué d'être resté près de 6 minutes sur le banc en début de match contre Nancy, DaShaun Wood a signé se plus grosse évaluation (37) en carrière en Pro A samedi soir face au Sluc. A lui de trouver la constance qu'il appelle de ses vœux :"On doit trouver de la consistance. Construire notre confiance collective. Ce n'est pas fini pour les playoffs. Mais on doit prendre un quart temps à la fois. Ce ne sera pas facile mais on doit aller là bas avec une mentalité de vainqueurs. Eux seront prêts. On devra être dans l’énergie et dans l'effort."

Juste de belles paroles ?

Encore de belles paroles diront certains. Ce n'est pas faux. Au joueurs de prouver sur le parquet, que ces louables intentions vont désormais bien au delà des mots. De toute façon, pour esperer quoique ce soit, les joueurs de Dusko Vujosevic doivent aborder les huit derniers matchs de saison régulière comme de véritables finales. La première d'entres elles débute ce mardi soir à 20h à Reims et en direct sur France Bleu Limousin.