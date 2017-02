Basket-Pro A : à Cholet, le Limoges CSP veut décrocher sa première victoire en 2017

Le CSP est à la recherche d'une première victoire en 2017. Après deux revers en championnat et une élimination en coupe de France dimanche dernier à Beaublanc dès les 8e de finale, les basketteurs limougeauds, 11e au classement, doivent se relancer à Cholet ce lundi soir.

Malheur au vaincu. Cholet, 14e à une victoire de Limoges, a aussi besoin d'un succès pour sortir du rouge. D'autant plus que Dijon et Nancy, à la peine, ont sorti la tête de l'eau ce weekend.

"Le match le plus important"

Les Limougeauds gardent en tête le match aller perdu à Beaublanc. "Ce match, on devait le gagner. Celui-là, on doit le prendre. C'est le match le plus important vu le calendrier qui nous attend derrière", prévient Ousmane Camara. Un capitaine malheureux le weekend dernier qui avait la qualification au bout des doigts : "Je m'en voulais pendant deux jours. Maintenant ça va mieux. C'est le jeu." Philippe Hervé, champion avec Limoges en 2015 et désormais sur le banc de Cholet voudra encore faire tomber Limoges.

Dusko Vujosevic, le coach du CSP veut une réaction : "Contre Chalon, si on n'avait pas eu notre public on aurait perdu très nettement. A Cholet, on n'a pas nos fans. On doit montrer qu'on a un mental. Notre équipe est imprévisible, c'est ça le problème aujourd'hui."

"Ne pas se poser de questions"

Jim Bilba, le coach adjoint veut voir une équipe constante : "Il faut aller à Cholet avec un mental de vainqueur. Essayer de faire les choses biens, se battre comme des chiffonniers pendant 40 minutes. Il ne faut pas se poser de questions. Même si on est sur le terrain qu'une minute, on se bat, on donne tout."

Rendez-vous à 20h30 en direct sur France Bleu Limousin pour suivre cette 18e journée de Pro A entre Cholet et Limoges.