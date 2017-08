Basket Pro A : la JDA annonce l'arrivée de Rion Brown

La JDA vient d'engager l'américain Rion Brown, 25 ans, 1 mètre 98, pour renforcer son secteur offensif.

Son transfert coutera sans doute moins cher que celui du footballeur Neymar au PSG (222 millions d'euros). Le club de basket dijonnais vient d'engager un joueur américain, Rion Brown. Il a 25 ans. Il mesure 1 mètre 98, et il évoluait la saison dernière en Finlande dans le club de Kataja avec une moyenne de 18 points et 6 rebonds par match. Rion Brown va renforcer le secteur offensif de la JDA qui repart pour une nouvelle saison en Pro A.

La fiche complète de la nouvelle recrue

Dans son communiqué, le club précise que Rion Brown est né à Hinesville (Georgia) le 3 septembre 1991, cet ailier américain de 198 centimètres a débuté le basket à la Liberty County High School, avant de prendre la direction de l’Université de Miami. C’est chez les Hurricanes – en NCAA – qu’il a fait tout son cursus. Quatre années lui forgeant un jeu de percussion, un shoot extérieur plein de maîtrise mais également une capacité à attraper les rebonds sur les intérieurs. Sa dernière année (2013/2014) le confirme : avec 15,5 points, 5,8 rebonds, 2,3 passes en 35 minutes de moyenne par match, il était le leader offensif de l’équipe, avec différents double-double à son actif.

Réaction de l'entraineur de la JDA, Laurent Legname

"On voulait prendre un poste 3 shooteur et scoreur, de grande taille, pour qu’il soit complémentaire de la ligne arrière, avec Axel, J.J., Valentin et Rasheed. On voulait que ce joueur puisse avoir un haut pourcentage de réussite à 3-points, tout en ayant des qualités athlétiques et qui soit aussi rebondeur. On a envisagé plusieurs pistes et on s’est tourné vers lui."

Son état d’esprit est très bon, il saura s’intégrer dans le groupe

"Dans la poule du Mans en Champions League, il a montré qu’il avait les qualités requises pour jouer à ce niveau. Il a scoré jusqu’à 40 points dans cette compétition européenne, ce qui confirme son potentiel. Son état d’esprit est très bon, il saura s’intégrer dans le groupe. Il connait déjà le basket européen avec ses passages en Israël, en Belgique et en BCL. Il a déjà de l’expérience au haut niveau, mais j’attends de lui qu’il confirme son adresse extérieure, son explosivité et sa capacité à produire et conclure du jeu rapide. Il devra aussi compléter la ligne arrière pour étirer les défenses adverses."