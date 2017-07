Basket-Pro A | la JDA Dijon signe un jeune pivot américain

L'américain Steeve Taylor, 24 ans, signe pour une saison à la JDA Dijon. Le jeune pivot va faire ses premiers pas en Europe. Un pari pour le club dijonnais.

2m06 pour un pivot, ce n'est pas très grand, mais malgré sa "petite"taille Steeve Taylor, s'est fait une belle réputation outre atlantique. Né le 15 février 1993 à Chicago, ce pivot de 206 centimètres a débuté le basket à la Simeon Career Academy (Illinois). Son physique très intéressant lui permet d’intégrer en 2012 l’Université de Marquette, dans le Wisconsin. Il réalise là-bas ses années de freshman, sophomore et junior (1ère, 2ème et 3ème année), avec des statistiques en constante évolution, pour terminer à 5,9 points, 5 rebonds en 22 minutes de jeu de moyenne.

Steve Taylor arrive de Toledo, avec une très belle année à son actif... En plus de ses qualités de rebondeur, il a de très bonnes mains, avec près de 4 passes décisives de moyenne cette saison, ce qui est original et intéressant pour un pivot. Il a également un très bon jeu au poste bas et il est un très bon point de fixation sous le cercle. Il est costaud, mais très actif. Laurent Legname, entraîneur de la JDA Dijon