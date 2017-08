Basket Pro A : la JDA reprend l'entraînement sans Ryon Pearson blessé.

Les basketteurs dijonnais ont repris l'entraînement mais sans la nouvelle recrue Ryan Pearson qui souffre du dos. Le premier match de la saison pour la JDA, ce sera le 22 septembre contre Châlon-Reims à domicile

Les basketteurs dijonnais ont repris l'entraînement avant leur premier match de la saison 2017/2018 programmé le 22 septembre contre Châlon-Reims à domicile, à 20h30. A peine arrivé, déjà blessé. L'américain Ryan Pearson ne participe pas aux entraînements car il souffre du dos. L'équipe reste très jeune. Entre 21 et 29 ans pour les joueurs. Parmi les nouvelles recrues, il y a Valentin Bigote, 25 ans. Il arrive de Nantes et surtout de la Pro B (après un passage en Pro A à Nancy où il a très peu joué). Il espère pouvoir faire ses preuves sur le terrain très vite, c'est pour ça qu'il est venu à Dijon !

"Le projet sportif m'a séduit parce que le fait que le coatch me propose du temps de jeu, ailleurs il y a aussi beaucoup plus d'argent et donc moins d'opportunités de jouer. J'espère que ça va mieux se passer qu'à Nancy où je n'ai pas eu trop l'occasion de m'exprimer. C'est à moi que j'ai la stature de jouer en pro A!"

Il y a de l'adresse sur tous les postes - Laurent Legname

Laurent Legname, le coach de la JDA compte son équipe à laquelle il trouve beaucoup de qualités. "A première vue, ils ont quand même tous des qualités offensives qui nous permettrons d'avoir des points." explique Laurent Legname. "Il y a de bonnes qualités de passe sur chacun des joueurs donc c'est interessant. C'est une équipe jeune et enthousiaste, après les défauts seront certainement un manque d'expérience du jeu et de la division. Il y a beaucoup de joueurs qui n'ont joué qu'aux Etats-Unis, mais j'ai confiance en eux pour qu'ils apprennent vite et qu'ils s'intègrent rapidement à la Pro A"

