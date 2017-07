Basket (PRO) : la SIG cherche à enrôler cinq joueurs avant la reprise du championnat

Un nouveau joueur devrait rejoindre la SIG ce jeudi. Le club de basket strasbourgeois en enrôlera encore quatre avant la reprise du championnat de PROA fin septembre.

La SIG devrait enregistrer une nouvelle recrue ce jeudi, la troisième pour le club de basket strasbourgeois, mais les dirigeants refusent d'en dire plus, tant que le contrat n'est pas signé.

À la recherche de deux leaders

La SIG tentera la saison prochaine de gagner ENFIN ce titre de champion de France qui lui échappe depuis cinq ans. Pour cela, le coach Vincent Collet veut bâtir une équipe encore plus forte : "Si on n'a pas été capable de le faire, c'est qu'il nous manque des choses. Pour s'améliorer, bien sûr il y a le travail au quotidien qui est important mais il y a aussi cette construction d'équipe. J'aimerais qu'on ait au moins deux joueurs qui puissent être des fers de lance, qui soient capables d'assumer leurs responsabilités dans les moments importants et qui puissent être des leaders. Mais après, il faut aussi qu'il y ait une complémentarité. Donc il faut que tous ces crityères là on en tienne compte".

La préparation de la SIG débutera dans un mois, le 12 août. Le club a battu tous les records cette année : 1.650 abonnés et 5.800 spectateurs de moyenne.