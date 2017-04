Basket - Pro A : Le Limoges CSP au défi de la Roca Team

En ouverture de la 29e journée de Pro A, le Limoges CSP, à la lutte pour une place en playoffs, joue sur le parquet de Monaco ce dimanche. Un immense défi face au leader incontesté de la Pro A.

Après trois victoires consécutives, une première cette saison en Pro A, le Limoges CSP va passer ce dimanche au révélateur monégasque. La Roca Team, seule 1ere du championnat de France, écrase tout sur son passage. Depuis le début de cette exercice 2016-2017, Jamal Shuler et ses coéquipiers n'ont perdu que trois petits matchs dont un seul à domicile face à Paris.

Ne pas tomber dans un jeu individualiste

Pas de quoi rendre l'entraineur du Limoges CSP, Dusko Vujosevic, particulièrement confiant :"Autre chose qu’une victoire de Monaco serait une grosse surprise. Mais on ne peut pas avoir peur d’eux. On ne doit pas avoir plus de respect que ce qu’ils méritent. On doit juste donner le maximum et voir ce que cela donne. Leur plus grande qualité, c’est l’agressivité en défense et en contrattaque. On doit faire attention à ça. Sachant que leur agressivité leur permet de casser le jeu de l’adversaire pour qu’il tombe dans un jeu individualiste."

Il faudra être patient - Mathieu Wojciechowski

Si "le Général" pointe cela du doigt, c'est certainement aussi parce que son équipe a eu trop souvent tendance à s'éparpiller et à oublier son collectif cette saison. Cela ne pardonne pas. Encore moins face à cette équipe là. Il faudra rester solidaires sans oublier de défendre le plomb selon l'ailier Mathieu Wojciechowski :"Il nous faudra surtout de la défense et beaucoup d'agressivité. C'est une équipe très agressive et à rallonge. On voit qu'ils jouent à 11 voir 12 désormais. Il faudra être très forts en défense mais aussi patients. Savoir quand accélérer et quand calmer le jeu. Ils vont chercher à contrôler le rythme. Ça va être la clé du match."

La Roca Team à 5 jours d'une demie-finale européenne

D’autant que les monégasques auront forcément leur demi-finale de Coupe d’Europe de vendredi prochain dans un coin de la tête. Dans ce contexte, le contrôle du rythme sera encore plus important pour eux. Cette échéance majeure dans leur saison pourrait d'ailleurs faire les affaires de Limougeauds qui eux, pourront tout donner, sans aucun calcul. Sur le rocher, les joueurs du Limoges CSP n'ont strictement rien à perdre mais auront certainement à coeur de faire un coup après en avoir reçu tout au long de la saison. C'est tout le mal qu'on leur souhaite. Début des hostilités à 18h30 en direct sur France Bleu Limousin.