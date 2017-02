Basket-Pro A : le Limoges CSP doit confirmer face à Strasbourg

Après trois défaites de rang, le CSP a réagi à Cholet lundi soir avec une victoire 68-61. S'il veut regarder vers le haut, le club limougeaud doit battre Strasbourg ce samedi soir à Beaublanc lors de la 19e journée de Pro A. Des Alsaciens qui veulent laisser Limoges loin derrière.

Face à la SIG, qui reste sur une lourde défaite sur le parquet de l'Aris Salonique en barrage aller de la Ligue des Champions (défaite 71-52 en Grèce mardi soir), le Limoges CSP veut enchainer.

"Un match très dur"

Après avoir gagné son premier match de l'année 2017 lundi soir à Cholet, les basketteurs limougeauds entendent bien garder la dynamique. Dusko Vujosevic : "Après le match contre Cholet, on veut faire une série. Mais attention, Strasbourg ne vient pas pour perdre. Ils ont eu des hauts et des bas mais ils tournent plutôt bien. C'est une équipe qui sait changer le rythme d'un match. Ce sera très dur."

Mathieu Wojciechowski y voit un match déjà crucial pour la suite de la saison. "On n'est plus en coupe de France, pas de Leaders Cup ni de Coupe d'Europe cette année, les playoffs c'est un objectif qu'on a et qu'on doit avoir quand on est le CSP."

Pas de Tiny Gallon sur le parquet

Pour cette rencontre, les supporters de Limoges ne verront pas la dernière recrue Tiny Gallon sur le parquet de Beaublanc. Arrivé jeudi soir, l'Américain de 2m06 n'est pas qualifié. Il aura sans doute l'occasion d'enfiler le maillot le 17 février prochain. Limoges jouera un match amical à Tulle face à Cholet pendant que d'autres seront chez Mickey pour la Leaders Cup.