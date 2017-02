BASKET - PRO A : le Limoges CSP "a sauté sur deux opportunités pour réajuster des manques criards"

Dans notre émission Bleu Blanc Vert ce lundi, le président du Limoges CSP Frédéric Forte est revenu sur les arrivées de Tiny Gallon et de Tony Mitchell. Tous deux à l'essai pour renforcer le secteur intérieur et remplacer Bernard James. Le coach Dusko Vujosevic devra trancher pour en garder un.

Arrivé avant le match face à Strasbourg, Tiny Gallon (2,06m, 130 kg) n'a pas pu être qualifié pour cette rencontre. Un mal pour un bien ? Peut-être. En tout cas, ça a permis au CSP de lancer une nouvelle piste en la personne de Tony Mitchell, 24 ans, libéré de son contrat par le Maccabi Haïfa (Israël).

"Mitchell, ça s'est fait en 24 heures"

Frédéric Forte, le président du CSP a expliqué cette mise en concurrence : "On essaie de réajuster des manques qui ont été criards. Parfois c'est compliqué de trouver le bon profil, le plus en forme possible. Là, on avait une fenêtre de tir avec deux potentiels coup sur coup. Tony Mitchell, ça s'est fait en 24 heures après le match de Strasbourg. On s'est dit que comme Gallon était à l'essai jusqu'en fin de semaine, on en profite pour mettre les deux à l'essai. Le coach aura quatre ou cinq entraînements pour les avoir sous les yeux et il fera son choix. Soit un joueur déjà prêt physiquement (Mitchell), soit un joueur plus fort mais à cours de forme." Tiny Gallon, qui évoluait en deuxième division chinoise, n'a pas joué depuis le mois de juillet.

Un véritable pari à faire donc. Le CSP devrait trancher d'ici jeudi. Tiny ou Tony ? Qui sera sur le parquet de Tulle vendredi soir pour le match amical face à Cholet ? On sera bientôt fixé.