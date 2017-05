Basket - Pro A : Limoges CSP-Asvel, le moment de vérité

Ce mardi soir, le Limoges CSP reçoit l'Asvel pour le compte de la 32e journée de Pro A. A 3 journées de la fin de la saison régulière, c'est une véritable finale dans la course aux playoffs.

A la traîne depuis le début de saison, le Limoges CSP a l'occasion ce mardi soir face à l'Asvel, d'intégrer le Top 8 synonyme de playoffs à l'issue de la saison régulière. Mais il y a trois conditions. D'abord, battre l'Asvel de plus de 3 points pour récupérer la différence particulière. Il faut ensuite que Gravelines-Dunkerque, actuel 7e du classement, chute sur le parquet de Chalon/Saône, qui défend sa 2e place ce mardi face aux Nordistes. Vu le niveau de jeu affiché par le BCM, les Limougeauds peuvent y croire. Mais ce ne sera pas terminé pour autant. Vu que l'Asvel a deux derniers matchs prenables, il faudra aussi que le CSP remporte ses deux derniers matchs, vendredi à Toulon, et mardi prochain à Beaublanc face à Orléans.

On a toutes les cartes en main - Fréjus Zerbo

Tout cela est faisable, mais la première et la plus difficile des conditions, c'est de l'emporter de plus de 3 points ce mardi face à l'Asvel, ce dont ont parfaitement conscience les joueurs, à l'instar du pivot Fréjus Zerbo :"C'est comme une finale pour nous. La balle est maintenant dans notre camp. C'est sur que si on efface pas nos trois points de retard, cela ne servirait à rien. On va avoir ça en tête. On a toute les cartes en main. Ça va être un match de combat. L'Asvel ne va pas lâcher non plus. Il faut montrer que nous sommes en mode playoffs. Il faut être au combat. Se jeter au sol sur tous les ballons. Et comme j'ai dit aux autres après la défaite face à Paris, jouer les playoffs à Limoges, c'est extraordinaire. On doit se battre jusqu'au bout et essayer. L'année dernière, à la place des playoffs, on a fait des animations. Je me suis fait chier ! Je préfère jouer au basket jusqu'en juin."

Jouer en défense comme jamais auparavant - Dusko Vujosevic

Et pour y arriver, cela passe inévitablement par une grosse prestation ce mardi soir. Aux Limougeauds de profiter des avantages d'un match à domicile selon l’entraîneur Dusko Vujosevic :"On a montré sur les 5 ou 6 derniers matchs, que l'on pouvait jouer contre n'importe qui. On va donner notre maximum. On a l'avantage de jouer devant nos supporters. On a aussi moins de pression. Parce qu’ils sont champions en titre alors que nous n'étions même pas en playoffs la saison dernière. Cela va dépendre aussi de la qualité des joueurs et de leur envie, leur combativité. J’espère que seul le terrain décidera. Et que le meilleur gagne. Tout le monde aura une grosse envie de gagner. J’espère que ce désir que l'on aura nous permettra de faire le meilleur travail possible, que l'on mettra tout au service du collectif, et que l'on jouera en défense comme jamais auparavant."

Une véritable finale qui se jouera, à n'en pas douter, dans un Palais des Sports en fusion. Une rencontre à vivre aussi en intégralité sur France Bleu Limousin. Prise d'antenne à 20h25. Début des hostilités à 20h30.