Basket - Pro A : Le Limoges CSP enchaîne sur le parquet de Chalons-Reims

Le Limoges CSP a enchaîné une deuxième victoire de suite mardi soir à Reims. Un match de la 27e journée de Pro A remporté 84 à 82. Un résultat qui tombe à pic. Dans le même temps, plusieurs concurrents dans la course aux playoffs ont chuté.

Les deux équipes se sont tout de suite rendues coup pour coup lors de cette rencontre de la 27e journée de Pro A. La 1ere mi temps a été très équilibrée mais le CCRB s'est d'abord détaché (+7 à la 9'). Les Limougeauds sont vite revenus aux affaires grâce à leur défense, puis en s'appuyant, en attaque, sur la création de DaShaun Wood (3 passes à la pause), et l'adresse d'un CJ Fair en grande forme et auteur de 14 points à 100% à la mi-temps. Sans oublier les apports au scoring de William Buford et Klemen Prepelic. Si il n'avait pas concédé 8 rebonds offensifs, le Limoges CSP aurait mené plus largement après 20 minutes de jeu (42-44).

Le panier de la gagne pour Klemen Prepelic

A la reprise, le Limoges CSP a rapidement pris les devants mais comme très souvent cette saison, il a laissé des munitions à son adversaire. Le CCRB en a profité pour revenir. Heureusement, DaShaun Wood a une nouvelle fois été à la hauteur de son statut de leader, bien relayé à la mène par un Jerome Randle très adroit. En défense, le capitaine Camara a comme toujours été vaillant. Mais celui qui a fait la différence dans le money time, c'est l'arrière Slovène Klemen Prepelic qui a hérité du ballon à quelques secondes de la fin, alors que les deux équipes étaient à égalité. Son panier plus la faute a permis à Limoges de l'emporter 84 à 82 et d'entretenir l'espoir.

Des résultats favorables au Limoges CSP

Une belle soirée pour le Limoges CSP car dans le même temps, deux de ses concurrents ont chuté. L'Asvel sur le parquet du Portel. Et Gravelines Dunkerque à Levallois. Au classement, le CSP reste 10e avec une victoire de retard sur la 8e place désormais occupée par le Portel. Sachant qu’il reste sept matchs de saison régulière. Le prochain pour Limoges, c’est samedi à 18h30 à Beaublanc face au Mans.

On a notre destin entre les mains - DaShaun Wood

Les réactions -

Dusko Vujosevic : "C’était un match très dur. C’est une victoire importante. Chalons Reims est une équipe qui se bat pour ne pas aller en Pro B. Pour eux, c’était un peu comme le match de l’année. C’est une très bonne équipe d’attaque. On a eu des hauts et des bas ce qui est normal pour un groupe constitué en cours de saison. Ce soir, on a montré une grosse envie de gagner ce match. C’est pour ça que les joueurs méritent toutes les félicitations possibles. C’était très dur mais ils ont fait le boulot. Cette victoire va nous motiver pour en faire encore plus. Je pense que l’on va continuer à jouer en faisant autant d’efforts, jusqu’à la fin de la saison."

DaShaun Wood : "Chalons Reims est une équipe qui se bat pour garder ses distances avec les deux derniers du classement. On savait qu’ils allaient jouer très dur. Et nous, on se bat pour aller en playoffs donc c’était un match très important pour les deux équipes. Mais on a réussi a gagner à l’extérieur. Que ce soit de deux points ou de 20 points, c’est toujours mérité quand tu gagnes à l’extérieur. Il faut donner du crédit à notre équipe ce soir. On savait que ça allait se jouer sur 40 minutes. On est resté positif. Et on a joué ensemble. On est resté ensemble. Et on a marqué 84 points à l’extérieur. Notre alchimie d’équipe est bien meilleure depuis deux matchs. On doit continuer à l’améliorer jusqu’à la fin de saison et ça ira bien. L’objectif de notre saison, c’est d’aller en playoffs. On a Le Mans à la maison samedi. On a notre destin entre les mains."