Basket - Pro A : La fin des illusions pour le Limoges CSP après sa défaite face à l'Asvel

Le Limoges CSP a perdu ce mardi soir à domicile face à l'Asvel son match de la 32e journée sur le score de 80 à 91. Pour la deuxième année de suite, les Limougeauds ne participeront pas aux playoffs.

Le Limoges CSP a officiellement dit adieu aux playoffs mardi soir. La faute à une 16e défaite cette saison. Celle de trop. Alors que l'Asvel jouait aussi sa survie dans la course au Top 8, les joueurs de Lyon-Villeurbanne ont dominé dans tous les compartiments du jeu, mais aussi au niveau mental. Les Limougeauds, à l'image de Klemen Prepelic, se sont vite agacés et ont été sanctionnés par des fautes techniques et anti-sportives. Là où les Villeurbannais, tout en provocation, ont su garder leur sang froid.

Tu ne peux pas gagner avec une défense comme ça - Dusko Vujosevic

Mais leur victoire ne se résume par à cela. Loin de là. Ils ont été meilleurs dans le jeu, et beaucoup plus agressifs. A Limoges, la sortie sur blessure de Will Buford a aussi fait beaucoup de mal. Mais dans l'ensemble, cette défaite 91 à 80 est totalement logique, d'autant que les Limougeauds, après une bonne entame et un 1er quart temps remporté 27 à 20, ont peu à peu baisser le pied en défense. Face à une telle équipe, cela ne pardonne pas. La fin de saison est proche.

La réaction de Dusko Vujosevic :"Ils ont objectivement plus de qualités que nous. Nos rotations étaient limitées avec la blessure de Buford. Et on n’a pas eu d'avantage par rapport au fait de jouer à domicile. Les supporters ont fait ce qu'ils avaient à faire. Mais il n'y rien eu de plus pour dire que l'on jouait à Limoges ce soir. Merci à nos supporters pour leur combativité. Défensivement, notre deuxième quart temps est incompréhensible et inexplicable. On a été faible sur le jeu au large de David Andersen. Ils punissaient chacune de nos rotations par la passe supplémentaire. On aurait dû jouer plus dur, avec plus d'énergie et plus de caractère. Avec une défense comme ça, tu ne peux pas gagner. Et en deuxième mi-temps, il n'a pas manqué que Will en défense. Tous les joueurs ont manqué. Mais vu le peu de rotation que l'on a, c’est vrai que la moindre blessure est un problème pour nous".