Basket - Pro A : Le Limoges CSP s'impose face au Mans et revient sur le Top 8

Troisième victoire de suite samedi soir pour le Limoges CSP. Une première cette saison. Les Limougeauds ont dominé Le Mans à Beaublanc. Un match de la 28e journée de Pro A remporté 79 à 68, avec un Ousmane Camara des grands soirs.

Pendant près de trois quart temps, cette rencontre de la 28e journée de Pro A entre le Limoges CSP et Le Mans a d'abord furieusement manqué de rythme et d'intensité. A ce moment là, on avait du mal à croire qu'il s’agissait de deux équipes jouant leurs dernières cartes dans la course aux playoffs. Le CSP a quand même fait une petite différence, malgré l'adresse longue distance de Ryan Pearson et les jambes de feu de Giordan Watson. Mais il a fallu que l'ancien Limougeaud Mike Gelabale sorte de sa boîte pour que le MSB revienne à 1 petit point juste avant la pause (34-33).

Un Ousmane Camara en mode MVP des Finales

Ceci dit, pas sur qu'il ai remporté son duel au poste 4 avec Ousmane Camara. L'intérieur et capitaine du Limoges CSP lui avait réservé un match dont lui seul à le secret. Avec 16 points à 100%, 12 rebonds pour 26 d'évaluation, le "Skoz" a logiquement été désigné MVP de cette rencontre finalement remportée 79 à 68. Et pas à l'issue de n'importe quelle fin de match. Lors des 12 dernières minutes, on a probablement vu le plus beau basket proposé par Limoges depuis l'arrivée de Dusko Vujosevic sur le banc. Un jeu de passe léché avec des systèmes millimétrés. Tout arrive ! Et cela tombe bien, le prochain adversaire du CSP n'est autre que l'ogre monégasque.

Le Limoges CSP a égalité de victoires avec le 8e !

Après cette 3e victoire de suite, une grande première cette saison, les Limougeauds auront les épaules un peu plus légères au moment d'aller en principauté. D'autant que plusieurs concurrents aux playoffs ont chuté samedi soir. Le Portel à Chalon sur Saône et Gravelines Dunkerque à domicile face à Nancy ! En revanche, l'Asvel s'est imposé d'un petit point face à Dijon. Au classement, le CSP est désormais à égalité de victoires avec Lyon Villeurbanne et le Portel qui occupe la 8e et dernière place qualificative pour les playoffs. Quand au BCM, 7e, il n'a plus qu'une victoire d'avance sur Limoges à 6 journées de la fin de la saison régulière. Tout reste possible...

Les réactions :

Important d'avoir une ville où le basket est le sport numéro 1 - Dusko Vujosevic

Dusko Vujosevic :"Je suis très satisfait après cette victoire. C’était probablement la dernière chance du Mans pour aller en playoffs. Ça fait pourtant 20 ans de suite qu'ils les font. Pour être honnête, avant le début du championnat, si quelqu'un nous avait dit que l'on gagnerait nos deux matchs face au mans, j'aurais pensé que ce gars est fou. Pour nous, cette victoire nous donne une chance d'être dans les 8. Ce sera très difficile. Il n'y a qu'à regarder quelles équipes se battent pour en faire partie. Je veux dire merci aux supporters pour le magnifique soutien qu’ils nous ont apporté ce soir. C’est important pour le basket français d'avoir une ville où le basket est le sport numéro 1. Et dans la situation compliquée qui est la nôtre, il faut féliciter les joueurs. Ils ont été loyaux et combatif. Sur les trois derniers matchs, ils ont montré qu'ils avaient du respect pour eux même."

Très encourageant pour la suite - Ousmane Camara

Ousmane Camara :"C'était un très bon match, malgré une première mi-temps difficile. On savait très bien qu'ils allaient venir agressifs. Ce qui a fait la différence, c'est qu'on était présent physiquement, en défense, au rebond. On a pas craqué. Le ballon a plus tourné en 2e mi temps. Il a été à l’intérieur, à l’extérieur, et au bout, c'est une victoire. Si on a joué notre meilleur basket à la fin du match ? Je sais pas pas mais on faisait les systèmes correctement. C'est pas eux qui choisissaient nos tirs mais c'est nous. C'est très encourageant. Ça confirme nos deux belles victoires contre Nancy et Chalons-Reims. Tout le monde a apporté quelque chose. J'aime bien ce genre de victoire. Tout le monde est content, y compris les supporters. Ça nous fait plaisir de leur faire plaisir."