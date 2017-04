Basket - Pro A : DaShaun Wood offre au Limoges CSP le 101e classique du basket français face à Pau-Orthez

Limoges s'est imposé dimanche soir à domicile face au grand rival béarnais. Un match de la 30e journée de Pro A remporté 75 à 66. Cette victoire aussi précieuse que symbolique, le CSP la doit en grande partie aux dernières minutes de feu du meneur US DaShaun Wood.

Après un bon 1er quart temps remporté 25 à 19, le CSP a complètement déjoué dans le deuxième acte, avec seulement 2 paniers et 6 points inscrits. Les Limougeauds sont d’ailleurs rentrés aux vestiaires avec 4 points de retard. Mais dimanche soir, Limoges pouvait compter sur un grand DaShaun Wood. Présent tout au long du match pour faire jouer son équipe (9 passes), il s'est mué en shooter dans le money time, inscrivant ses 10 points de la soirée dans les 3 dernières minutes.

On ne voulait pas d'une déception supplémentaire - DaShaun Wood

Avec ses 3 paniers à 3 points en toute fin de rencontre, il a clairement plié le match alors que les deux équipes étaient à égalité (60-60) à 3 minutes du terme. Il n'était pas question pour lui, de laisser la place à une nouvelle désillusion : "On n’a pas bien débuté la saison mais sur la deuxième partie, je pense que notre équipe montre beaucoup de combativité. Et dans la dernière minute de ce match, on ne voulait d'une déception supplémentaire. Mes coéquipiers m'ont donné le ballon, ils m'ont fait confiance, Will m'a trouvé. Et heureusement, j'ai mis quelques tirs."

C'est comme ça qu'un leader doit jouer - Dusko Vujosevic

Un match magnifique de DaShaun Wood et pas seulement en attaque. Si le meneur de Pau, DJ Cooper, a été moins rayonnant que d'habitude malgré ses 11 passes décisives, c'est en grande partie du à la pression défensive de son vis-à-vis, qui méritait bien cette hommage de son entraineur Dusko Vujosevic, après le match :"C’est comme ça qu'un leader doit jouer. Quand on a eu besoin de finir ce match, DaShaun a mis plusieurs paniers. Quand c'était le plus important, il a mis ses tirs. Il a aussi bien défendu. Sans un bon DaShaun Wood, il aurait été difficile d'attendre une victoire face à une telle équipe d’Orthez."

Une victoire 75 à 66 qui permet à Limoges, à quatre matchs de la fin de la saison régulière, de revenir au moins provisoirement, a égalité de victoires avec ses trois concurrents dans la course aux playoffs que sont Gravelines-Dunkerque, l'Asvel et Le Portel. Les Limougeauds espèrent maintenant un faux pas de l'un de ces concurrents, et l'un d'entre eux va forcément perdre lors de cette 30e journée, puisque Le Portel reçoit Gravelines ce lundi soir (20h30). Mardi, l'Asvel joue à Cholet.