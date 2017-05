Basket - Pro A : La défaite de trop pour un Limoges CSP sans honneur à Toulon

Le Limoges CSP a chuté vendredi soir sur le parquet de Toulon. La faute à une fin de match lors de laquelle la plupart des joueurs ont arrêté de défendre et de jouer. Déjà éliminés de la course aux playoffs, ils n'ont même pas la décence d'avoir un peu de fierté et d'honneur. Lamentable !

C'était un match sans enjeu ce vendredi soir en ouverture de la 32e journée de Pro A entre Toulon et Limoges. Et cela s'est vu ! Dans cette rencontre pour du beurre, les deux équipes n'ont pas forcé en défense. C'est le moins que l'on puisse dire. Et à ce petit jeu, c'est le Limoges CSP qui a viré en tête à la pause (42-45) avec déjà 15 points de Wood et 4 de... Romain Duport ! Au frigo depuis son retour à la compétition il y a plusieurs semaines, le pivot a joué les 5 dernières minutes de la 1ere mi-temps.

Une fin de match sans envie, sans honneur

En seconde période, c'est à peu près la même chose. Les défenses se sont resserrées un peu mais sans plus. Les joueurs se sont surtout fait plaisir en attaque. Mais cette fois, cela a tourné en faveur du HTV, qui a la faveur d'une belle circulation de balle et d'une insolente adresse à 3 points, a pris les commandes du match pour ne plus les lâcher. Face il faut le dire, à une "équipe" du CSP dont nombre de joueurs n’avaient visiblement plus envie de jouer, ni même de défendre. Au final, le HTV s'est logiquement imposé sur le score de 82 à 71. La 3e victoire de Toulon sur l'ensemble de la phase retour...

La coup de sang de Wojciechowski

Le Limoges CSP a lui terminé sa saison à l’extérieur par un nouvel échec. Les Limougeauds n'auront même pas réussi à sauver le peu d'honneur qu'il leur reste. Ce qui a eu le don d'agacer l'ailier Mathieu Wojciechowski, le seul avec Ousmane Camara, à se battre vraiment jusqu'au bout :"Ça m'énerve parce qu’on a fait n'importe quoi ! On est cohérents jusqu'en fin de 3e quart temps. On joue ensemble. Et après, d'un coup, on fait plus de passes, des gars décident de plus défendre. Ca parle plus en défense. Si c'est l'image que certains ont envie de donner de leurs deux derniers matchs, tant mieux pour eux, mais moi, ce n'est pas ce que j'ai envie de monter aux gens de notre saison. Là les gens, on leur donne des balles pour nous tirer dessus. Là ils pourront nous asphyxier mardi soir. Ils auront tous les droits du monde."

On a mis la tête dans le sceau à merde - Mathieu Wojciechowski

Et à l'ailier de poursuivre, dépité :"Au lieu de se protéger de ça, nous on fait quoi ? On a mis la tête dans le sceau à merde - sic - A un moment donné, on est payé pour faire un sport qu'on aime. Et ce qu'on aime, on le traite pas comme ça. Je parle dans la vie comme dans le sport. Il nous restait que deux matchs. C'est quoi 80 minutes dans une vie ? C'est rien. Au moins, donne toi à fond. On va faire 16 heures de bus sur 3 jours. Pourquoi ? Pour ça... C'est relou ! C'est du gâchis. On gâche notre propre talent. T'es un homme. Tu as une image. T'as un truc à préserver, même si il n'y a rien à jouer. C'est le truc que l'on fait tous les jours depuis notre jeunesse. C'est un sport, un kif, c'est pas une corvée. C'est pas normal que ce soit une corvée."

Dernière séance de torture de la saison mardi à Beaublanc face à Orléans. Mais venez plutôt voir les espoirs. Après leur victoire (49-64) face à Toulon, ils se sont emparés de la 2e place de leur championnat jusque là occupée par leur adversaire du jour. Si ils s'imposent mardi, ils termineront 2e. C'est inédit à Limoges où jamais les espoirs n'avaient atteint le Top 8. Ils méritent un grand bravo, dès mardi, et un maximum de soutien, à la fin du mois, lors du trophée du futur organisé pour la 1ere fois à Beaublanc. Là, il y aura honneur, fierté, homme du maillot et amour propre !