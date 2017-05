Basket - Pro A : Le Limoges CSP fait honneur au maillot mais s'incline sur le parquet de Nanterre 92

Le Limoges CSP a fait jeu égal pendant 30 minutes avant de s'effondrer samedi soir sur le parquet de Nanterre 92. Un match de la 31e journée de Pro A perdu 91 à 81. Rageant.

Le Limoges CSP a mordu à pleine dents, dans ce match de la 31e journée de Pro A sur le parquet de Nanterre 92. A l'image d'un excellent Ousmane Camara. Le pivot et capitaine auteur de 12 points et 5 rebonds pour 17 d'évaluation en 15 minutes lors d'une 1ere mi-temps remportée 51 à 44 par le Limoges CSP, avec notamment 30 points inscrits dans la raquette. Malgré les adaptations de coach Donnadieu côté francilien, les Limougeauds se sont offerts le luxe de remporter les 2 premiers quart-temps (25-28 et 19-23), grâce notamment, à une agressivité défensive sur pratiquement 20 minutes.

Les yeux dans les yeux pendant 30 minutes

Mais face au 3e du championnat, déjà vainqueur cette saison de la Coupe de France et de la Fiba Europe Cup, mener de 7 points à la pause n'offre aucune garantie. D'ailleurs, les Limougeauds ont vu leur avance fondre à grande vitesse au retour des vestiaires. Moins consistants, ils ont laissé une équipe de Nanterre très agressive revenir à hauteur et passer devant. Les joueurs du Limoges CSP, quelque peu sonnés, ont ensuite remis le bleu de chauffe, pour terminer le 3e quart temps à égalité 64 à 64.

Comment tout gâcher en moins d'une minute

On pouvait alors s'attendre à un dernier acte aux couteaux. Mais les Limougeauds ont tout gâché. Ils ont encaissé un 8 à 0 lors des 50 premières secondes du dernier quart temps ! Un horrible trou d'air dont les hommes de Dusko Vujosevic ne se remettront pas. La fin de rencontre est même pénible, avec beaucoup de perte de balle (12 sur la 2e MT), et une formation de Nanterre qui n'a fait aucun sentiment au moment de tuer ce match (11 RO en 2e MT) pour finalement s'imposer 91 à 81.

Cette défaite est très amer vu la débauche d’énergie mais jouer 30 minutes ne suffit pas, surtout face à un tel adversaire. les Limougeauds doivent maintenant compter sur une défaite de l'Asvel ce dimanche à domicile contre Strasbourg, pour avoir la chance de sauver leur saison, mardi à Beaublanc face à Lyon-Villeurbanne.