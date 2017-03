BASKET - PRO A : Olivier Bourgain sera directeur sportif du Limoges CSP la saison prochaine

Olivier Bourgain rejoindra Limoges pour devenir directeur sportif du CSP la saison prochaine. Les deux clubs ont décidé d'officialiser la nouvelle ce vendredi.

Le futur directeur sportif du Limoges CSP est bien Olivier Bourgain ! L'actuel manager-entraineur de Boulogne sur Mer. C'est d'ailleurs le club du Nord qui l'a annoncé ce vendredi par communiqué. Les rumeurs de ces dernières heures ont pu semer le trouble chez eux. Désormais, les choses sont clairs. Olivier Bourgain, 48 ans, sera l'homme de confiance de Frédéric Forte.

Le meilleur ami de Frédéric Forte !

Car Olivier Bourgain, c'est tout simplement le meilleur ami de Frédéric Forte. D'ailleurs, certains à Limoges hurlent déjà au copinage et parlent plutôt d'homme de paille. On peut quand même se dire aussi qu'il y a, à priori, une véritable relation de confiance entre les deux hommes. Et que la recrue a déjà de l’expérience sur ce genre de poste ce qui est plutôt rare en France. Même si des doutes sont permis quand à liberté totale d'action promise au directeur sportif à la présentation du fameux projet 3.0.

Olivier Bourgain, ancien joueur pro, notamment à l'Asvel, à Gravelines, mais aussi à Caen, le club de cœur et d'origine du normand Frédéric Forte. Olivier Bourgain a terminé sa carrière à Boulogne-sur-Mer sur mer alors en N3. Un club où il devient ensuite entraineur. Il le fait monter jusqu'en Nationale 1 avant de devenir manager du SOMB. Il s'appuie alors sur un coach : Germain Castano.

Actuellement manager-entraineur de l'avant dernier de Pro B

Ensemble, ils mènent le club jusqu'en en Pro A. C'est l'une des belles histoires de notre championnat. Mais Boulogne redescend aussi tôt, et cette saison, face aux mauvais résultats, il a viré son entraineur avant de prendre sa place en décembre dernier. Ce qui n'est pas sans rappeler l'épisode farfelu de Frédéric Forte président-coach du Limoges CSP. D'autant que là aussi, les résultats ne sont pas très probants. Le SOMB est actuellement avant dernier de Pro B.

Olivier Bourgain dont la mission première, sera justement de recruter un entraineur avant de construire l'équipe. Sachant qu'il a déjà travaillé plusieurs saisons avec des garçons comme Jonathan Rouselle ou encore Mam Jaiteh. De là à faire signer au CSP ce genre de pivot, jeune français de talent, il y a une marche importante. Si il parvient, on pourra dire qu'il apporte une véritable plus valu. Une conférence de presse est prévu prochainement. Après quoi les deux clubs ne communiqueront plus sur le sujet, jusqu'à la fin de saison, et du CSP, et du SOMB.

Le communiqué officiel ci-dessous :