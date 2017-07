Basket - Pro A : Premier match de pré-saison le 26 août face au Mans pour le Limoges CSP, avec ou sans Mam Jaiteh ?

Alors que le Limoges CSP est en contact avancé avec le pivot français Mouhammadou Jaiteh, nous vous dévoilons le programme complet de la pré-saison du club Limougeaud, qui reprendra par les traditionnels tests médicaux à partir du 07 août.

Le Limoges CSP tient peut être son pivot titulaire ! En tout cas, les "contacts sont très avancés" avec le pivot Mam Jaiteh dixit Olivier Bourgain. Le directeur sportif affirme qu'il n'y a "rien de signé" même si il a fait de l'international français, 22 ans, passé par Nanterre et Strasbourg, est "un dossier prioritaire". Olivier Bourgain qui au delà du dossier poste 5, cherche les deux derniers joueurs de l'effectif. Deux joueurs étrangers aux profils bien précis : un meneur de jeu, plus dans le partage du ballon que dans le scoring, et un intérieur pouvant jouer pivot, avec du tir extérieur. Des joueurs espérés d'ici à la reprise fixé au 07 août, sachant que les joueurs débuteront par 3 jours de tests médicaux jusqu'au 10 août.

Le trophée Michael Brooks le mercredi 06 septembre à Beaublanc

Ils partiront ensuite en stage du 14 au 18 août au Temple sur Lot, dans le Lot et Garonne. Le premier match de préparation est prévu le 26 août à Tours face au Mans. Le 29 août, le CSP affrontera Boulazac, promu en Pro A, à Saint Junien. Le 1er septembre, les joueurs de Kyle Milling seront opposés à Antibes à Paris. S'en suivra le trophée Michael Brooks le 06 septembre à Beaublanc face à Levallois. Pour finir, il y aura deux tournois. Le tournoi de la Nouvelle Aquitaine à Poitiers, les 09 et 10 septembre, avec Pau Paris et le PB86. Puis le tournoi de Bourges, les 15 et 16 septembre en compagnie de Pau et des Belges de Charleroi.

Place ensuite à la compétition avec un match de Coupe de France programmé au 19 septembre, puis le début du championnat de France Pro A avec un déplacement sur le parquet de l'Asvel, le week-end suivant. Match à vivre en intégralité sur France Bleu Limousin, comme tous les autres matchs de championnat, à domicile et à l’extérieur.